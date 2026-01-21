Marc Anthony envuelto en la guerra de los Beckham tras nuevas acusaciones de Brooklyn

El conflicto familiar de los Beckham escaló de nivel esta semana, luego de que Brooklyn, de 26 años, publicara un extenso comunicado en el que acusó a sus padres de intentar sabotear su matrimonio con la actriz Nicola Peltz.

En su versión, uno de los momentos más dolorosos ocurrió durante su boda en 2022, cuando Marc Anthony habría cambiado el rumbo del primer baile de los recién casados.



Según el testimonio del primogénito de los Beckham, el cantante lo llamó al escenario para lo que supuestamente sería un momento íntimo con su esposa, pero en su lugar apareció Victoria Beckham, quien terminó bailando con él frente a los invitados. Brooklyn calificó la escena como humillante y aseguró que nunca se había sentido tan incómodo en su vida.



El joven también afirmó que su esposa ha sido tratada con desprecio constante por parte de su familia y que ese episodio fue una muestra clara de ello.

​“Mi madre secuestró nuestro primer baile”, escribió, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de reconciliación con sus padres.

No obstante, otras versiones publicadas por medios internacionales contradicen su relato. Testigos del enlace aseguraron que el primer baile oficial de la pareja sí se realizó como estaba previsto, con una interpretación en vivo del tema Can’t Help Falling in Love, y que la presentación de Marc Anthony ocurrió varias horas después. Incluso, existen videos de la luna de miel donde los propios novios confirman cuál fue su canción de boda.



Estas mismas fuentes dicen que Marc Anthony se ofreció a cantar como regalo y que, antes de iniciar, presentó a Victoria como “la mujer más bella de la noche”, lo que habría causado molestia, especialmente en Nicola. Algunos invitados afirmaron que el ambiente se volvió tenso y que la actriz abandonó el salón visiblemente afectada.



Más allá de las versiones, lo cierto es que Marc Anthony pasó de ser un invitado de honor a convertirse en un protagonista inesperado de la ruptura pública entre Brooklyn y sus padres, una guerra familiar que ahora se libra sin filtros en redes sociales.





