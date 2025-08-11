Manuel Turizo puso a bailar a miles de sus fans este sábado

Manuel Turizo encendió el escenario de Parque Viva con un concierto lleno de energía, emociones y conexión absoluta con su público.

Desde el primer acorde de “Mala Costumbre”, el colombiano dio inicio a una velada que prometía mucho y cumplió todas las expectativas. (Ver nota adjunta de Telenoticias)

Desde que apareció en escena, Turizo se entregó por completo, contagiando a la audiencia con su carisma y pasión. Los coros, los gritos y la emoción se hicieron sentir en cada rincón del recinto, mientras el público vibraba con cada canción.

A lo largo del concierto, el cantante interpretó varios de sus éxitos más populares, como “Desconocidos”, “La Nota”, “Una Lady Como Tú” y “La Bachata”, manteniendo una conexión constante con sus seguidores que no dejaron de acompañarlo en cada tema.

Una noche llena de música, alegría y buena vibra que quedará en la memoria de todos los asistentes a Parque Viva.