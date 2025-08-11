Manuel Turizo puso a bailar a miles de sus fans este sábado
El colombiano de 25 años se presentó en el Parque Viva.
Manuel Turizo encendió el escenario de Parque Viva con un concierto lleno de energía, emociones y conexión absoluta con su público.
Desde el primer acorde de “Mala Costumbre”, el colombiano dio inicio a una velada que prometía mucho y cumplió todas las expectativas. (Ver nota adjunta de Telenoticias)
Desde que apareció en escena, Turizo se entregó por completo, contagiando a la audiencia con su carisma y pasión. Los coros, los gritos y la emoción se hicieron sentir en cada rincón del recinto, mientras el público vibraba con cada canción.
A lo largo del concierto, el cantante interpretó varios de sus éxitos más populares, como “Desconocidos”, “La Nota”, “Una Lady Como Tú” y “La Bachata”, manteniendo una conexión constante con sus seguidores que no dejaron de acompañarlo en cada tema.
Una noche llena de música, alegría y buena vibra que quedará en la memoria de todos los asistentes a Parque Viva.