Manuel Medrano regresa a Costa Rica tras ocho años de ausencia

El cantante y compositor colombiano Manuel Medrano regresará a Costa Rica después de ocho años de ausencia.

La cita para repasar sus principales éxitos será el próximo 11 de octubre en el Palacio de los Deportes.

El artista, ganador de dos Grammy Latino en 2016, también tendrá la oportunidad de presentarles a los ticos las canciones de su producción más reciente, Perfecto, publicada en 2024.

El concierto iniciará a las 8 p. m. y contará con tres localidades.

Las entradas tendrán un costo de ₡45.000 para VIP, ₡37.000 para Preferencial y ₡27.000 para General. A estos montos se les deberán sumar ₡4.000 por concepto de cargos por servicio.

La etapa de preventa se extenderá hasta el 30 de setiembre. Una vez finalizado ese periodo, el precio de cada localidad aumentará ₡5.000.

Medrano alcanzó reconocimiento internacional en 2016 al obtener el Grammy Latino al Mejor Nuevo Artista y al Mejor Álbum Cantautor por su disco debut, Manuel Medrano.

Posteriormente, lanzó Eterno (2021) y Perfecto (2024), consolidándose como una de las principales figuras del pop latino.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de la plataforma Eleven Tickets.



