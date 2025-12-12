Manfred Ugalde anuncia que se casa: "Las mejores historias son las que Dios escribe"

El delantero costarricense Manfred Ugalde, quien actualmente milita en el Spartak de Moscú, aprovechó su periodo de descanso para anunciar una noticia que tomó por sorpresa a miles de aficionados: se casará. El futbolista compartió el emotivo momento desde un paradisíaco destino en Asia, donde le pidió matrimonio a su novia, Josseline Vargas.



Mientras el Spartak de Moscú entra en una prolongada pausa competitiva, el atacante de la Selección Nacional viajó a las Maldivas, donde protagonizó un gesto inolvidable.



El jugador confirmó su compromiso a través de Instagram, red social en la que publicó imágenes del romántico escenario que preparó para la propuesta: una estructura pintada de rojo con la frase "Marry me", una mesa decorada para la ocasión y un corazón del mismo color como parte del montaje especial (vea las fotos en la portada).

​"Las mejores historias son las que Dios escribe. Feliz de caminar hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Te amo mi amor." escribió el joven en Instagram, en un posteo compartido con su futura esposa.

La pareja disfruta ahora de sus días en las Maldivas, mientras el delantero se prepara para regresar a Moscú en marzo, cuando el Spartak retome la competencia en la decimonovena fecha.



