¡Mañana inicia la venta de entradas para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs!

Los Fabulosos Cadillacs regresan a Costa Rica menos de un año después de su última presentación en el país, esta vez para celebrar sus 40 años de trayectoria.

El concierto será en el Estadio Nacional el próximo 22 de junio. La venta de entradas al público general comenzará este jueves 20 de febrero a través de eticket.cr

Aunque las preventas exclusivas para clientes AMEX y BAC iniciaron desde el pasado viernes 14 de febrero, todavía quedan espacios en todas las localidades.

Esta será la distribución del Estadio Nacional para el evento.

ONE Entertainment, productora encargada del evento, aseguró que este espectáculo no defraudará a los amantes del ska y el rock latinoamericano, y contará con la participación de "bandas invitadas", cuyos nombres aún no han sido revelados.

Las entradas ya están disponibles y se espera que haya una alta demanda. La productora recomienda comprarlas con anticipación para asegurarse un espacio. Puede repasar los precios de las localidades a continuación.

​SKA PIT - ₡25.000

Sombra Este Numerada - ₡27.500

Platea Este Numerado - ₡31.900

Balcón Este Numerado - ₡35.400

Salas BAC - ₡56.250

Decks - ₡56.800

Los precios no incluyen cargos por servicio ni impuestos. Además, los boletos pueden adquirirse con TASA 0 a tres meses con el BAC.



​"Nos sentimos muy complacidos y comprometidos tras este anuncio, sabemos que hará felices a miles de costarricenses. Es una producción enorme y cuidaremos cada detalle para garantizar un show de primer nivel", afirmó Juan Carlos Campos, productor general de ONE Entertainment.



Antes de su llegada a suelo costarricense, Los Fabulosos Cadillacs ofrecerán dos conciertos en Ecuador, el 19 de junio en Guayaquil y el 20 de junio en Quito. La presentación en San José será la tercera parada de su gira conmemorativa.