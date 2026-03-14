Maná y Ozuna encabezan primera fecha de 'PicNic': Autoridades activan operativo de tránsito

La primera jornada del Picnic Festival Centroamérica se realiza este sábado 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia, con la presentación de artistas internacionales como Maná, Yandel y Young Miko, además de otros espectáculos dirigidos a distintos públicos.

Las puertas del evento abrieron a la 1 p. m., mientras que uno de los shows más esperados de la noche, el de Maná, está programado para iniciar alrededor de las 9:15 p. m. La actividad corresponde a la edición número 11 del festival, considerado uno de los eventos musicales más grandes de Centroamérica (ver video adjunto de Telenoticias).

Ante la alta afluencia de público, la Policía Municipal de Belén activó un operativo especial de tránsito y seguridad que se planificó durante más de dos meses en una mesa de coordinación interinstitucional. En el plan participan entidades como la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Ministerio de Salud de Costa Rica y la Policía de Tránsito de Costa Rica, además de la productora del evento.

Según explicó Erik Cubillo, representante de la Policía Municipal de Belén, la apertura temprana de puertas busca facilitar el ingreso del público y evitar congestionamientos en las principales vías del cantón. Además, se coordinó un refuerzo en el transporte ferroviario con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, que habilitó cerca de 5.000 espacios adicionales para trasladar asistentes al festival.

El operativo de tránsito inició al mediodía y se mantendrá activo hasta la medianoche, periodo en el que se espera el mayor flujo de vehículos y peatones, especialmente a partir de las 10 p.m., cuando finalicen los conciertos en los escenarios principales.

Las autoridades indicaron que el objetivo del despliegue no solo es agilizar la movilidad, sino también garantizar la seguridad de los asistentes y minimizar el impacto del evento en las comunidades cercanas al recinto.



