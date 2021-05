Maná relanza ‘Eres mi religión’ junto a Joy

La reconocida agrupación Maná presenta su nuevo sencillo "Eres mi religión" junto a Joy.

Esta canción es parte de las colaboraciones que está haciendo Maná; también destacan “Rayando el sol” con Pablo Alborán y “No ha parado de llover” con Sebastián Yatra.

"Eres mi religión" es una poderosa balada que Fher cataloga como “una de mis composiciones más espirituales” y que fue incluida inicialmente en el álbum “Revolución de Amor” (2002).

En esta nueva versión, la fusión de las voces de Fher y Joy es simplemente espectacular. Es de las pocas colaboraciones que la banda ha realizado con una mujer.

“Estamos haciendo invitaciones a artistas de mucha calidad, que musicalmente tengan mucho que aportar. La voz de Joy es divina y hubo muy buena química; las voces se nutren bien una con la otra y ella es una chava que además tiene mucha calidad en su color de voz y en la forma de expresar lo que está cantando. A nosotros personalmente nos encantó la versión, tiene esa onda, linda y muy espiritual. ¡Quedó de poca madre!”, afirmó Fher, líder de la banda.

"La invitación para participar en "Eres mi religión" nació de una llamada, me metieron en un chat con ellos y me preguntaron si me gustaría participar en esta nueva versión y por supuesto que la respuesta fue que sí. Para mi es un placer trabajar con estos tremendos talentos, Maná es un nombre que resuena en todo el mundo, es una banda ícono de este país", dijo Joy.

Si desea más detalles, puede ver el video adjunto.

