Maná cerrará escenario principal en primera fecha de PicNiC: vea aquí los horarios

El festival PicNiC Festival Centroamérica reveló los horarios oficiales para la jornada del sábado 14 de marzo, cuando la banda mexicana Maná será la encargada de cerrar el escenario principal en la primera fecha del evento.

De acuerdo con la programación, el grupo se presentará a las 9:15 p.m. en el Stage Picnic, poniendo el broche final a una noche que también incluirá presentaciones de artistas internacionales como Ozuna y Young Miko, además de varios exponentes de la música electrónica y urbana.

El escenario principal arrancará desde la tarde con presentaciones de Shel Dixon, Jerrvil, Kapo y Yandel, para luego dar paso al espectáculo de Young Miko a las 6:45 p.m. y posteriormente al show de Ozuna a las 7:50 p.m., uno de los actos más esperados de la noche.

Otros escenarios del festival también tendrán una intensa agenda. En el Stage Jogo se presentarán artistas como Alpha Blondy, Tarrus Riley y Original Koffee, mientras que el Stage Hideout contará con sets de Diego C, Jessi G y De La Rose, entre otros DJs y productores. El escenario Klandestino tendrá presentaciones nocturnas de Havlock, Bombocat, Vero Luna y Brosta.

La organización del festival compartió el cronograma completo para que los asistentes puedan planificar su recorrido entre los diferentes escenarios durante la jornada.

Según informó la producción, aún quedan entradas disponibles para ambas fecha del festival, por lo que quienes deseen asistir todavía pueden adquirir sus boletos antes de que se agoten, a través de eticket.cr.