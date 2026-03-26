Man Yu lleva el arte performático a la pasarela del Costa Rica Fashion Week 2026

La artista visual Man Yu será parte del Costa Rica Fashion Week 2026 con una propuesta escénica que trasciende la pasarela convencional. Su obra "Closet Humano Fashion Show"﻿ se presentará el 27 de marzo en la Antigua Aduana, como parte de la conmemoración del 25 aniversario del evento.

La puesta integra performance contemporáneo y diseño de moda en una experiencia que reflexiona sobre la identidad, el cuerpo y la transformación de la materia.

La propuesta forma parte del circuito 20 años Man Yu y plantea un formato interdisciplinario donde el arte y la moda dialogan desde una perspectiva conceptual. Bajo la premisa de que la materia no se crea, sino que se transforma, la artista traslada su lenguaje a un espacio escénico que combina movimiento, vestuario y narrativa visual.

El espectáculo inicia con EVO Cuerpo Errante, un performance dirigido por la artista e interpretado por David Fung, quien explora el existencialismo del ser a través del movimiento y su interacción con una indumentaria simbólica de gran escala. Este personaje representa un cuerpo en tránsito constante, atravesado por procesos de cambio y resignificación.

Posteriormente, la obra evoluciona hacia una pasarela conceptual desarrollada en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), donde diseñadores emergentes presentan creaciones propias elaboradas a partir de un mismo material base. Las piezas surgen de la reutilización de la tela empleada en una intervención artística previa realizada en espacio público, lo que permite generar múltiples lecturas a partir de un origen común.

El resultado evidencia la diversidad de enfoques dentro del diseño contemporáneo, al tiempo que convierte la pasarela en un espacio colectivo donde convergen distintas miradas creativas. La iniciativa también busca fortalecer el vínculo entre formación académica y práctica profesional, al ofrecer visibilidad a nuevos talentos en un contexto real de producción.

Esta participación se suma a la trayectoria reciente de la artista en el país, que en 2025 presentó una retrospectiva de dos décadas de trabajo, centrada en la exploración de la identidad y los procesos de transformación personal.