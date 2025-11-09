Man Yu celebra 20 años de trayectoria con exposición retrospectiva en Club Unión

El Club Unión abrirá sus puertas a la artista plástica Man Yu, reconocida por su estilo de realismo contemporáneo y por una obra que profundiza en temas como el dolor emocional, la identidad y la interacción entre culturas. La inauguración de la exposición 20 años Man Yu será este martes 11 de noviembre a las 7:00 p. m.

Man Yu destacó que su trabajo está fuertemente ligado a su propia historia personal y a procesos de transformación interna. La artista explicó que, recientemente, ha reflexionado sobre cómo su identidad ha evolucionado y cómo su obra también se ha ido ajustando a ese cambio.

​"Sigo buscando mi propia existencia a través del arte”, expresó.

La muestra reúne piezas creadas a lo largo de dos décadas, lo que permite observar su evolución estética y emocional. A través de retratos, instalaciones y piezas figurativas, la artista invita al público a encontrarse con narrativas profundas y sensibles, muchas veces ligadas al cuestionamiento de pertenencias culturales.

Por su parte, Adriana Acosta, directora de la marca país Esencial Costa Rica, señaló que este tipo de exhibiciones contribuyen a proyectar el talento nacional más allá de nuestras fronteras.

“Queremos mostrar el arte costarricense al mundo”, afirmó.

La exposición estará abierta al público en el Club Unión, donde el público tendrá la oportunidad de acercarse a la obra de una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo costarricense.