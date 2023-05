Mamá de Keyla tras mastectomía: "Las bendiciones muy grandes vienen disfrazadas de crisis"

“Cuando la doctora me dio el diagnóstico, yo le decía que no me pusiera implantes, que me dejara así y ella me dijo: ‘Yo no la puedo dejar así porque afectaría su feminidad’. Ella me decía: ‘Es que no queda nada, no queda ni el pezón’. Así que vimos las opciones y estaba esa de quitar y poner implantes, y eso llevaba un riesgo, de que no tuviera irrigación sanguínea en lo que quedaba de piel. Ahorita se me está necrosando la piel. Tengo un hematoma gigante en el lado izquierdo, ayer me drenaron un montón de sangre y, por eso, iniciamos antibióticos porque corro riesgo de infección”, explicó la mamá de la presentadora de 'Calle 7'.