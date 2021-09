Maluma se defiende de críticas: "No agarren duro a la gente"

Un video que muestra a Maluma defendiéndose de un fanático, quien aparentemente lo agarró fuerte del brazo, se viralizó en las últimas horas.

Esto ocurrió el martes por la noche, cuando el cantante colombiano se paseaba por las calles de Nueva York, en Estados Unidos.

El clip, que "explotó" en TikTok, ocasionó opiniones divididas: los que defienden al colombiano y quienes lo critican por actuar "violento" contra su seguidor.

Ante las críticas, el reggaetonero publicó unas historias en su cuenta de Instagram para referirse a lo ocurrido.

"No cojan a la gente duro, para que pillen lo que les puede pasar (se ríe). Yo amo su cariño, mi gente, siempre besos y abrazos, lo que quieran, pero hay cosas que se pasan de la línea, se sobrepasan... Y cuando a uno le agarran duro la mano, eso a cualquier persona le incomoda, sea famoso o no", comentó el artista.

Además, le pidió a sus fanáticos que sean un poco más respetuosos.

"Yo amo el cariño que me dan en todas las maneras y lo siento aquí, en el corazón, pero que quede como enseñanza: no agarren a la gente del brazo duro, demuestren el cariño y amor, hay muchas maneras y esa no es. Los amo", concluyó el interprete de " Hawái ".

