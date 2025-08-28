Malpaís ofrecerá concierto gratuito en Heredia este sábado

Este sábado 30 de agosto, Heredia será escenario de un concierto gratuito a cargo de Malpaís, una de las agrupaciones más reconocidas de la música costarricense.

El evento se realizará en el Paseo de las Flores y comenzará a las 7 p. m. en el fortín principal del centro comercial, donde los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que combina clásicos con nuevas propuestas del grupo.



Malpaís, que ha marcado varias generaciones con temas como Contramarea, Abril y Muchacha y Luna, presentará una selección de canciones que reflejan la identidad cultural del país, y evocan recuerdos y emociones compartidas por miles de costarricenses.





El concierto, abierto al público, permitirá que cientos de seguidores experimenten de manera cercana la propuesta musical de la banda.

La actividad forma parte del nuevo programa cultural Veladas, una serie mensual de conciertos que busca acercar la música nacional a la comunidad. En setiembre, la iniciativa continuará con la participación de Escats.

