Malocchio lanza ‘Sombras en la Ciudad’, un disco oscuro y cargado de fuerza

La banda costarricense Malocchio estrenó su disco Sombras en la Ciudad, una producción que apuesta por la oscuridad y la fuerza para expresar su identidad.

El álbum incluye seis canciones y una introducción conceptual en un recorrido que mezcla lo social, lo existencial y la crítica.

Formada en 2024 en Cartago, la agrupación ha desarrollado un sonido difícil de encasillar. Pasan por el metal alternativo, al punk y hardcore.

“Malocchio suena a una mezcla de distintos géneros”, explicó el guitarrista Gustavo Cabezas. Por su parte, el bajista Luis Carlos Gómez define el estilo como “metal latinoamericano con matices alternativos, pero con mucho poder”.

Para el baterista Joel “Coco” Tencio, este lanzamiento marca una nueva etapa para la banda, con un material más sólido y definido.

Desde lo conceptual, el álbum busca plantear tensión entre lo individual y lo colectivo, abordando temas como la identidad, la pertenencia y la resistencia en entornos marcados por la incertidumbre.

Para este disco, Malocchio regresó a trabajar con Gilberth Vásquez en GBH Recordz, logrando un sonido más cohesionado.

La portada fue diseñada por David Cubero, quien trasladó visualmente el concepto del disco con una ciudad representada como un ente hostil y dominante.

Sombras en la Ciudad ya está disponible en plataformas digitales como Bandcamp y YouTube Music, además de contar con ediciones físicas y en cassette.