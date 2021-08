Majida Issa sobre interpretar a la nueva ‘Diabla’: “En los primeros meses no fue fácil”

A la actriz colombiana Majida Issa le asignaron la difícil tarea de interpretar a la nueva "Diabla" en la telenovela "Sin senos sí hay paraíso".



En una entrevista exclusiva con Teletica.com, contó que al principio fue difícil, ya que todos estaban a la expectativa de cómo lo iba a hacer; pero luego vieron su trabajo y se dedicaron a disfrutar del rodaje de la serie.

"Cuando yo llegué, todos tenían muchas expectativas y dudas y nervios de cómo iban a reaccionar los televidentes con una nueva Diabla, eso es normal. En ese momento, yo me preocupé por mi trabajo, por intentar hacer la mejor construcción que yo pudiera", comentó la actriz colombiana.

"Sin senos sí hay paraíso" fue nominada como "Mejor programa en idioma extranjero" en los Premios Emmy Internacional y ha sido una de las telenovelas más exitosas de Telemundo.

Le preguntamos a Majida si se imaginó que la serie sería un "boom". Nos respondió lo siguiente.

"Yo nunca pienso, ¿será que tendremos rating?, ¿será que esto va a funcionar? Yo, generalmente, no me pongo esa presión desde antes. A mí me gusta que me sorprenda el resultado. A veces para bien, como este caso: ¡juemadre!, ¿qué es esto que está pasando? Que bien, que rico, gracias por sus comentarios. Y pues a veces el resultado no es tan afortunado y uno tiene que aprender a vivir con eso", mencionó.