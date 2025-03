Magpie Jay: la banda tica que se presentará en el mismo escenario que Incubus

El próximo domingo 23 de marzo, Parque Viva vibrará con el esperado concierto de Incubus, una de las bandas más icónicas del rock alternativo. Sin embargo, este show tiene un atractivo especial para la escena musical costarricense: Magpie Jay ha sido elegida como la banda telonera del evento.



El anuncio, hecho por la productora Black Line Productions, generó una ola de entusiasmo entre los seguidores del rock nacional, pues Magpie Jay es una de las agrupaciones más destacadas del país. Su presentación está programada para iniciar a las 6:40 p. m. y extenderse hasta las 7:20 p. m., lo que preparará el ambiente para la llegada de los californianos.



Para los integrantes de Magpie Jay, esta oportunidad representa un sueño cumplido.

​"Es un sueño hecho realidad para nosotros, son 15 años de carrera en los que hemos estado trabajando sin cesar y con mucho esfuerzo. Abrirle a un artista de este nivel en Costa Rica nos tiene felices y motivados, son muchas las emociones, muy agradecidos con la producción", expresó Sebastián Suñol, vocalista y productor de la banda.

La agrupación ya trabaja en la selección de su repertorio para ofrecer un espectáculo potente y memorable.

​"Queremos que la gente lo disfrute. Incubus forma parte de nuestros inicios, su influencia marcó nuestro crecimiento como músicos y gracias a ello somos quien somos hoy día", agregó Suñol.

Magpie Jay surgió de la amistad de un grupo de compañeros de clase que compartían una misma pasión: la música. Su primer álbum, Monte Claro, rindió homenaje a una finca en Guanacaste, y su segundo disco, Islita, siguió esta tradición de inspiración en los paisajes costarricenses.



Con influencias de bandas como Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Foals y Tame Impala, han logrado consolidarse en la escena musical, participando en festivales junto a artistas como Sublime, SOJA, Julieta Venegas, Molotov y Mon Laferte. Además, han llevado su música a México y Guatemala, logrando un sold out en el Foro Indie Rocks de Ciudad de México en 2022.



En 2024, la banda regresó al Teatro Melico Salazar junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y lanzó su reciente sencillo About The Line. Este 2025 será un año clave para ellos, con el lanzamiento de su cuarto álbum y una nueva gira por México. También han firmado con la marca New Balance para representar a Latinoamérica dentro de su catálogo de artistas.



El próximo 23 de marzo marcará un hito en su historia, al compartir escenario con Incubus en Parque Viva, en un concierto completamente vendido desde hace semanas. Las puertas del recinto abrirán a las 2 p. m., y el ingreso al Anfiteatro comenzará a las 5 p. m., en un evento que promete ser inolvidable para el rock costarricense.