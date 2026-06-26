¡Magneto está listo para su concierto en Costa Rica! Repase aquí la entrevista completa

Magneto regresa a Costa Rica con un espectáculo cargado de éxitos y recuerdos. Cuatro de los cinco integrantes de la agrupación mexicana conversaron con Teletica.com sobre su presentación en Parque Viva, la relación con el público tico y la pausa que tomarán luego de varios años de giras.

Elías Cervantes, Alan Ibarra, Toño Beltranena y Hugo de la Barrera “Alex” llegaron al país el pasado jueves para reencontrarse con sus seguidores. El concierto se realizará este viernes 26 de junio en Parque Viva.

La agrupación destacó el cariño que mantiene con Costa Rica desde sus primeras visitas. Uno de los recuerdos más importantes ocurrió durante una presentación del programa Siempre en Domingo, cuando el público pidió que Magneto continuara cantando.

“Los gritos de nuestros 'fans' fueron tan positivos que nos pidieron más canciones. La gente quería más de Magneto”, recordó Elías Cervantes.

Los artistas aseguraron que el público costarricense mantiene la misma energía de años atrás. También resaltaron que canciones como Malherido, Para siempre y otros clásicos siguen provocando una respuesta especial entre los asistentes.

“Hay mucho furor y muchas ganas de cantar. Hay canciones donde prácticamente el público no deja cantar”, agregó Cervantes.

Una conexión que pasó de generación en generación

Los integrantes de Magneto explicaron que una de las mayores diferencias entre el público de sus inicios y el actual es la edad. La banda ahora recibe a nuevas generaciones que descubrieron sus canciones por medio de sus padres y familiares.

Según los artistas, las redes sociales también ayudaron a que más personas conozcan su música.

“Nuestras 'fans' de siempre son el motor principal. Gracias a ellas estamos aquí nuevamente”, señalaron.

La agrupación también destacó que sus canciones lograron mantenerse vigentes gracias a las letras y melodías que marcaron una época.

“Somos muy afortunados. La música ha traspasado generaciones y hoy los hijos y hasta algunos nietos de nuestro público siguen escuchándonos”, afirmó "Alex".

Una pausa después de años de conciertos

Aunque inicialmente se habló de una gira de despedida, los integrantes aclararon que este proceso representa una pausa para el grupo.

Magneto explicó que, después de más de una década de proyectos y presentaciones, decidieron detenerse un tiempo para enfocarse en sus vidas personales y nuevos planes.

“No sabemos cuánto durará la pausa. Primero queremos descansar y después regresar con toda la energía”, indicó 'Toño' Beltranena.

La agrupación adelantó que existe la posibilidad de trabajar en nuevos proyectos musicales más adelante, pero por ahora su prioridad es disfrutar este momento.

Un espectáculo con éxitos y sorpresas

Para su presentación en Parque Viva, Magneto preparó un repertorio especial con sus canciones más reconocidas y temas que habían dejado fuera durante algunos años.

Los artistas prometieron un recorrido por su historia musical y algunas sorpresas para sus seguidores.

Antes de despedirse, los integrantes enviaron un mensaje a quienes sueñan con dedicarse a la música: disfrutar el camino, tener paciencia y mantener los pies en la tierra.

“Fuimos muy afortunados. Siempre tratamos de entregarlo todo al público y hoy recibimos ese cariño como un regalo”, concluyeron.

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