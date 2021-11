Magia del costarricense Diego Vargas llega a Hollywood

Lo que empezó como un gran sueño se convirtió en una realidad para el mago costarricense Diego Vargas: durante esta semana se presenta en el club de su disciplina más prestigioso del mundo, ubicado en Los Ángeles, California.



Fundado en 1962, el Magic Castle de Hollywood ha sido el escenario de los mejores magos del mundo y permite la entrada únicamente a sus miembros e invitados, los cuales disfrutan de exclusiva comida y numerosos espectáculos de magia.

“La invitación para contratarme surgió hace unas semanas y desde entonces, no puedo creerlo. Si bien me he esforzado muchísimo por llegar hasta acá, saber que pronto cumpliré un sueño de esta magnitud es otro nivel. Esto es solo una muestra de que cuando hacemos las cosas con pasión y dedicación, se puede llegar hasta lo imposible”, expresó Diego Vargas.