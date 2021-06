Maestro Gourguen Mkrtytchian: "Es un gran privilegio ser costarricense"

El tenor y profesor de canto del programa Nace una Estrella, Gourguen Mkrtytchian, obtuvo la nacionalidad costarricense recientemente. Por esa razón, dice sentirse "muy orgulloso y feliz".

Mkrtytchian, quien tiene 53 años, es originario de Georgia, un país ubicado en la intersección de Europa y Asia, que fue una república soviética. ​

El europeo es parte del grupo de profesores del programa original de canto de Teletica.

Mkrtytchian cuenta con más de 30 años de experiencia, es profesor experto en técnicas de canto y mentor de estrellas nacionales e internacionales.