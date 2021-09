Madre estilista y profesor de Español se llevan ₡3.000.000 en QQSM

Una madre estilista y un profesor de Español se llevaron 3.000.000 de colones en el programa 19 de “¿Quién quiere ser millonario?” (QQSM) de su Teletica, Canal 7.



Hazel Serrano continuó su participando luego de que el programa anterior el tiempo no le permitiera continuar, sin embargo, tras gastar dos comodines porque no sabía el nombre real de “Voldemort”, villano del libro “Harry Potter” de J.K. Rwoling, aseguró que esta vez venía más positiva.

“La pregunta de Harry Potter es de las que definitivamente no voy a olvidar, he visto las películas con mis hijas y todo, pero tal vez los nervios me jugaron una mala pasada, pero al final pudimos darle a la respuesta correcta”, explicó la estilista canina.

En esta ocasión, Serrano no pudo avanzar de la pregunta 11, pero aseguró sus 3 millones de colones.

La pregunta que dejó a Hazel en el camino fue:

En el Castillo de Amboise, localizado en Francia, se encuentra la tumba del pintor:

A: Francisco de Goya

B: Leonardo Da Vinci (respuesta correcta)

C: Miguel Ángel

D: Claude Monet (respuesta del participante)

Segundo participante

Joseph Salazar es un profesor de Español de 22 años quien también superó la pregunta 10 para asegurarse la zona segura, pero no logró responder correctamente la pregunta 11.

“Una persona inteligente aprende de sus propios errores, pero una persona sabia aprende de los errores de los demás”, reflexionó el joven vecino de Barva de Heredia.

La pregunta que no contesto correctamente Joseph fue:

Cuando un mosquito Aedes Aegypti nos pica, ¿cuántas agujas inserta en nuestra piel?

A: 2 (opción que escogió el participante)

B: 4

C: 6 (opción correcta)

D: 8

Si desea ver el programa completo de este martes, lo puede hacer ingresando a este enlace.