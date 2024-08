Lynda Díaz estará en MQB: “Bailo por las señoras, yo soy la mayor del grupo”

La empresaria Lynda Díaz se ha desarrollado a lo largo de su carrera como reina de belleza, modelo y presentadora, y aunque es puertorriqueña, encuentra en Costa Rica un segundo hogar.



Díaz pasó por Teletica como una de las primeras conductoras de 7 Estrellas, programa que sigue al aire. Actualmente, vive en Miami, pero ama visitar el país y admite que viene “cada dos meses, a veces más”.



Ahora, la exmodelo regresa a Canal 7 con el nuevo formato Mira quién baila (MQB). Admite que está muy emocionada y que bailará por todas las señoras mayores de 40 años, “porque quién dice que la edad es un límite para bailar”.

​"Primero, estoy un poco nerviosa, pero muy emocionada, la verdad. Tengo 52 años. Entré a Teletica como 25 años atrás, luego me voy, luego vuelvo y ya no volví más, hasta ahora. Aunque soy la más vieja del grupo (risas), físicamente me siento muy joven, muy feliz y voy a bailar por todas las señoras que dicen que no podemos bailar, por las mamás, las abuelitas. Ya estos huesitos no son los mismos de antes, pero estoy bien, con salud y creo que estoy en la mejor condición física en la que he estado", mencionó.

Actualmente, Díaz tiene una estética y un negocio de venta de maquillaje y cuidado para la

piel, llamado Holie.Marie.Beauty, por lo que no puede dejar sus actividades para venir a vivir a Costa Rica, razón por la que vivirá entre Miami y San José por los próximos meses.

​"Estaré entre Estados Unidos, de lunes a viernes, y los viernes volaré a Costa Rica y me devolveré el lunes. Así, hasta donde llegue en el programa, esperemos que a la final. Voy a viajar con mi bailarín siempre, vamos a ensayar acá en Miami en un estudio que renté, y seguiré trabajando. Así que con él (el bailarín) compartiré el desayuno, almuerzo, cena... Él se quedará en mi casa, será todo muy lindo. No lo conozco, solo por teléfono, pero estoy emocionada", dijo.

​La expresentadora es madre de cuatro hijos, una de ellos es Nicole “Coco” Roper, quien también es influencer. Dice que en su familia, incluyendo a su esposo, la apoyan mucho.

​"Mi familia me apoya un montón. A Nicole yo le había comentado. Ahora a Lynda Liz y a los gemelos les dije, y me apoyan un montón. Mi esposo está medio preocupado, no sabe ni dónde ponerme ni cómo cuidarme, pero yo le digo: 'Ya amor, todo está bien'. Tiffany me dice que vaya y mueva el rabo (risas), que para eso lo tengo.

"Me da un poco de pena bailar con esos minivestidos que se le ve a uno el rabo, pero igual me los voy a poner. Le mando fotos a mi bailarín de que me compré zapatos y aquí y allá, seguro dice esta vieja está loca", comentó entre risas.