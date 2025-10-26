Lynda Díaz confirma muerte de su exesposo: “Fue un padre maravilloso”

La expresentadora de televisión, Lynda Díaz, confirmó la muerte de su exesposo, Gary Austin, este domingo.

La modelo se casó con Austin en el 2002 y de esa relación nacieron los gemelos Gary y Tiffany Austin Díaz, pero se convirtió también en un padre para las otras dos hijas de la puertorriqueña, Nicole “Coco” Roper y Linda Liz.

A pesar del divorcio, ambos mantuvieron una relación cordial; al punto que Díaz lo acompañó durante su lucha contra el cáncer.

Con un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Díaz se refirió al doloroso momento que atraviesa su familia.



“Con profundo dolor en nuestra familia, hoy se despidió de nosotros un ser tan especial, dejando un vacío inmenso en el corazón de quienes lo amaron. Fue un padre maravilloso, padre de mis cuatro hijos, con quien la familia compartió más de 20 años de unión, respeto y cariño.

“A pesar de las circunstancias, siempre prevaleció la madurez y el amor por los hijos, rompiendo barreras y demostrando que una familia puede mantenerse unida incluso después de los cambios de la vida. Su ejemplo prevalecerá en la unión, el respeto y la protección de todos, porque su legado seguirá guiando nuestros pasos con el mismo amor y fortaleza que siempre nos dio”, dice la publicación.

Por el momento, los hijos de Díaz no se han referido a la muerte de su padre en redes sociales.