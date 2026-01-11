Luto en la música popular: muere Yeison Jiménez en accidente aéreo en Colombia

El reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música ranchera y popular en Colombia, falleció este 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta ocurrido en la zona rural entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, según informaron medios internacionales.​

La aeronave, una Piper PA‑31 Navajo de matrícula N325FA, se accidentó poco después de despegar desde el aeropuerto Juan José Rondón, con destino a Medellín, donde Jiménez tenía programada una presentación por la noche.

De acuerdo con los primeros informes, la avioneta no logró ganar suficiente altura durante el ascenso y terminó estrellándose en un potrero cercano al final de la pista.

Las autoridades aeronáuticas confirmaron que los seis ocupantes de la aeronave murieron en el siniestro, incluyendo al cantante, el piloto, el copiloto y tres miembros del equipo de trabajo de Jiménez, quienes lo acompañaban en la gira.

Yeison Jiménez, de 34 años, era reconocido por sus baladas de despecho y amor dentro del género ranchero y popular colombiano.

A lo largo de su carrera lanzó éxitos que conectaron con públicos en toda Latinoamérica, como Aventurero, Ni tengo ni necesito, Por qué la envidia o Ya no mi amor y Vete.