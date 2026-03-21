Lunay promete regresar a Costa Rica en concierto: "Ustedes son parte de mí"

El cantante y compositor puertorriqueño Lunay, de 25 años, aseguró que regresará a Costa Rica para ofrecer un concierto, tras su reciente presentación en el Picnic Fest Centroamérica, donde destacó el cariño que siente por el público local.

​“Creo que ustedes son muy parte de mí”, expresó el artista, quien recordó que esta es su tercera visita al país, luego de presentarse anteriormente en 2019 y 2022. Además, comentó que llegó a territorio nacional a las 5 a.m. para cumplir con su participación en el evento.

El intérprete también reveló que fue hace apenas tres semanas le "avisaron que venía para pura vida".



Durante su intervención, el reguetonero envió un mensaje a los más jóvenes, motivándolos a perseguir sus metas.

​“Cada éxito me lleva a ese niño que tenía ese sueño y la gente decía que no podía. Esto es para los chamaquitos, que no se rindan”, manifestó.

En cuanto a su presentación, el artista incluyó temas reconocidos como No te quieren conmigo y su remix, generando la respuesta del público asistente.



Finalmente, el cantante agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que su música hablará por sí sola:

​“Los amo mucho. Van a ver que no es en vano, que no hace mucho yo; que hable la música”.



