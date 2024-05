Luis Montalbert sobre darle clases de canto a Elena Correa: “Yo la recibo”

El artista costarricense y profesor de canto, Luis Montalbert, se refirió a la sugerencia que le hizo Melissa Mora a Elena Correa: recibir clases con el entrenador de Tu Cara me Suena.



​"Si ella se compromete, yo la recibo. Como cualquier otra persona, creo que todos podemos mejorar y debemos asesorarnos, buscar un 'coach' con el que crezcamos como artistas. Ahorita estoy full, como te comentaba, pero claro que la recibiría en otro momento", expresó Montalbert.

El miembro de Gandhi añadió que se alegra por Correa, ya que todos merecen cumplir sus sueños.

​"Invito a todas las personas, no solo a Elena, a que le den oportunidad, como dice mi maestro: si alguien tiene una espinita de querer hacer algo, de cantar, de bailar, la luz nos está indicando que hay un talento y hay que explorarlo", resaltó.

El músico dijo que las personas siempre hablan, por lo que hay que seguir e ignorar aquellos comentarios que no sirven para crecer como artistas.

Además, señaló que no ha escuchado las canciones de la ex Miss Costa Rica, por lo que no sabe si ha mejorado desde su último sencillo.