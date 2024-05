Luis Jákamo tras atropello: “Es una prueba que voy a superar con fe”

El músico Luis Jákamo, reconocido por el movimiento ochentero “Chiqui chiqui” sufrió un atropello el pasado viernes, a eso de las 2:15 p. m., en el parqueo del Automercado de Moravia.



Así lo confirmó el propio músico durante una entrevista telefónica con Teletica.com.



​"Sí, sufrí un accidente, específicamente en la zona peatonal: un taxista no respetó y yo iba pasando. Me ayudó el personal del supermercado, ellos pidieron una ambulancia y me llevaron a la Clínica Dr. Clorito Picado.