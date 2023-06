Luis Diego Morales y Mariela Acuña, cantantes ticos, estrenan 'Dos extraños'

“Mariela se puso en setiembre pasado en contacto conmigo y me dijo: ‘mirá tengo una idea de un coro, quisiera ver si quieres que la escribamos’ y resultó Dos extraños. Es una balada de desamor, es una historia de cuando después de una relación, experiencias y promesas no resulta el amor, entonces ya no se ven, no se hablan y resultan en dos extraños”, explicó Morales.