EN VIVO
Clock

de HS

Entretenimiento

Luego de tres nominaciones al Latin Grammy, Vicente García confirma regreso a Costa Rica

El cantautor dominicano se presentará en noviembre con un concierto para todo público, que incluirá sus éxitos y los temas de ‘Puñito de Yocahú’.

Por Mariana Valladares 26 de septiembre de 2025, 10:14 AM

El cantautor dominicano Vicente García regresará a Costa Rica el próximo 20 de noviembre para presentarse en Parque Viva, en un concierto que llega en uno de los momentos más importantes de su carrera: sus tres nominaciones a los Latin Grammy 2025.

El artista, que competirá en la gala del 13 de noviembre en Las Vegas, figura en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Puñito de Yocahú, así como en Mejor Canción de Cantautor por Quisqueya. Estos reconocimientos consolidan su propuesta musical, que fusiona raíces caribeñas con elementos modernos y letras cargadas de identidad.

La producción del espectáculo en suelo costarricense estará a cargo de 2Mundos y Cream Latam. Se trata de un evento apto para todo público y diseñado para resaltar la esencia del Caribe en un formato que combina tradición, emoción y modernidad.

En el escenario, García interpretará los éxitos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria como A La Mar, Dulcito e' Coco y Bachata en Kingston, junto con lo más reciente de Puñito de Yocahú, su álbum lanzado este año.



El intérprete cuenta con una sólida carrera marcada por premios y colaboraciones con figuras de la talla de Juan Luis Guerra, Natalia Lafourcade, Cultura Profética, Monsieur Periné y Pedro Guerra. En su historial suma ya cuatro Latin Grammy, entre ellos Mejor Nuevo Artista en 2017, Mejor Álbum Cantautor por A la mar, Mejor Canción Tropical por Bachata en Kingston y Mejor Álbum Folclórico por Camino al Sol en 2023.

Las entradas para el concierto están disponibles desde este viernes en tickz, con precios desde los $45 en localidad Lateral, $55 en Preferencial, $65 en Central y $85 en Golden Circle. Todas las secciones, excepto la última, son con asiento numerado.

Este será un encuentro especial para los seguidores de Vicente García en Costa Rica, quienes tendrán la oportunidad de celebrar su música en vivo y conectar con las nuevas canciones que lo mantienen en la cima de la escena latinoamericana.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas