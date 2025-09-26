Luego de tres nominaciones al Latin Grammy, Vicente García confirma regreso a Costa Rica
El cantautor dominicano se presentará en noviembre con un concierto para todo público, que incluirá sus éxitos y los temas de ‘Puñito de Yocahú’.
El cantautor dominicano Vicente García regresará a Costa Rica el próximo 20 de noviembre para presentarse en Parque Viva, en un concierto que llega en uno de los momentos más importantes de su carrera: sus tres nominaciones a los Latin Grammy 2025.
El artista, que competirá en la gala del 13 de noviembre en Las Vegas, figura en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Puñito de Yocahú, así como en Mejor Canción de Cantautor por Quisqueya. Estos reconocimientos consolidan su propuesta musical, que fusiona raíces caribeñas con elementos modernos y letras cargadas de identidad.
La producción del espectáculo en suelo costarricense estará a cargo de 2Mundos y Cream Latam. Se trata de un evento apto para todo público y diseñado para resaltar la esencia del Caribe en un formato que combina tradición, emoción y modernidad.
En el escenario, García interpretará los éxitos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria como A La Mar, Dulcito e' Coco y Bachata en Kingston, junto con lo más reciente de Puñito de Yocahú, su álbum lanzado este año.