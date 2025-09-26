Luego de tres nominaciones al Latin Grammy, Vicente García confirma regreso a Costa Rica

El cantautor dominicano Vicente García regresará a Costa Rica el próximo 20 de noviembre para presentarse en Parque Viva, en un concierto que llega en uno de los momentos más importantes de su carrera: sus tres nominaciones a los Latin Grammy 2025.

El artista, que competirá en la gala del 13 de noviembre en Las Vegas, figura en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Puñito de Yocahú, así como en Mejor Canción de Cantautor por Quisqueya. Estos reconocimientos consolidan su propuesta musical, que fusiona raíces caribeñas con elementos modernos y letras cargadas de identidad.

La producción del espectáculo en suelo costarricense estará a cargo de 2Mundos y Cream Latam. Se trata de un evento apto para todo público y diseñado para resaltar la esencia del Caribe en un formato que combina tradición, emoción y modernidad.

En el escenario, García interpretará los éxitos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria como A La Mar, Dulcito e' Coco y Bachata en Kingston, junto con lo más reciente de Puñito de Yocahú, su álbum lanzado este año.









El intérprete cuenta con una sólida carrera marcada por premios y colaboraciones con figuras de la talla de Juan Luis Guerra, Natalia Lafourcade, Cultura Profética, Monsieur Periné y Pedro Guerra. En su historial suma ya cuatro Latin Grammy, entre ellos Mejor Nuevo Artista en 2017, Mejor Álbum Cantautor por A la mar, Mejor Canción Tropical por Bachata en Kingston y Mejor Álbum Folclórico por Camino al Sol en 2023.





Las entradas para el concierto están disponibles desde este viernes en tickz , con precios desde los $45 en localidad Lateral, $55 en Preferencial, $65 en Central y $85 en Golden Circle. Todas las secciones, excepto la última, son con asiento numerado.



