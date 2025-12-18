EN VIVO
Lucero y Mijares regresan a Costa Rica con un concierto dedicado al amor en Parque Viva

El 6 de febrero, dos de las voces más emblemáticas del pop romántico en español compartirán escenario en un espectáculo que abrirá el mes del amor para el público costarricense.

Por Mariana Valladares 18 de diciembre de 2025, 16:30 PM

El próximo jueves 6 de febrero, Parque Viva será el punto de encuentro para una velada cargada de romanticismo y nostalgia con Lucero y Mijares, quienes regresan al país para ofrecer un concierto especial pensado para celebrar el amor a través de la música y los recuerdos que han marcado a varias generaciones.

Con décadas de trayectoria, ambos artistas se han consolidado como referentes del pop latino romántico. Sus canciones forman parte de la memoria colectiva del público y este reencuentro en el escenario promete un recorrido por los temas que han acompañado historias personales y momentos clave en la vida de miles de seguidores en la región.

El concierto marca, además, el lanzamiento de VAGOS Legends, una nueva plataforma que apuesta por traer a Costa Rica artistas icónicos con una conexión auténtica con su audiencia. La iniciativa busca ofrecer experiencias con una visión cultural y de largo plazo, que trasciendan el formato tradicional de concierto.

Las entradas saldrán a la venta este jueves exclusivamente por medio de la plataforma eticket.cr. El evento contará con preventas especiales para clientes AMEX y BAC, cuyos beneficios se darán a conocer junto con el inicio de la venta. Los precios irán desde ₡27.000 hasta ₡73.000, según la localidad, e incluirán la opción de tasa cero a tres meses.

En el apartado técnico y artístico, la producción promete una experiencia integral, con una puesta en escena que, aseguran, cuida cada detalle. El espectáculo combinará sonido, escenografía y una narrativa pensada para celebrar el amor desde distintas perspectivas. 

También se ofrecerán paquetes especiales para parejas, activaciones diseñadas para dos personas y experiencias VIP, que incluirán opciones de Meet & Greet (la posibilidad de conocer a los artistas).

