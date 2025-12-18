Lucero y Mijares regresan a Costa Rica con un concierto dedicado al amor en Parque Viva

El próximo jueves 6 de febrero, Parque Viva será el punto de encuentro para una velada cargada de romanticismo y nostalgia con Lucero y Mijares, quienes regresan al país para ofrecer un concierto especial pensado para celebrar el amor a través de la música y los recuerdos que han marcado a varias generaciones.

Con décadas de trayectoria, ambos artistas se han consolidado como referentes del pop latino romántico. Sus canciones forman parte de la memoria colectiva del público y este reencuentro en el escenario promete un recorrido por los temas que han acompañado historias personales y momentos clave en la vida de miles de seguidores en la región.

El concierto marca, además, el lanzamiento de VAGOS Legends, una nueva plataforma que apuesta por traer a Costa Rica artistas icónicos con una conexión auténtica con su audiencia. La iniciativa busca ofrecer experiencias con una visión cultural y de largo plazo, que trasciendan el formato tradicional de concierto.

Las entradas saldrán a la venta este jueves exclusivamente por medio de la plataforma eticket.cr. El evento contará con preventas especiales para clientes AMEX y BAC, cuyos beneficios se darán a conocer junto con el inicio de la venta. Los precios irán desde ₡27.000 hasta ₡73.000, según la localidad, e incluirán la opción de tasa cero a tres meses.

En el apartado técnico y artístico, la producción promete una experiencia integral, con una puesta en escena que, aseguran, cuida cada detalle. El espectáculo combinará sonido, escenografía y una narrativa pensada para celebrar el amor desde distintas perspectivas.

También se ofrecerán paquetes especiales para parejas, activaciones diseñadas para dos personas y experiencias VIP, que incluirán opciones de Meet & Greet (la posibilidad de conocer a los artistas).