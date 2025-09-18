Louboutin nombra a Jaden Smith al frente de línea masculina de zapatos

El diseñador francés de calzado Christian Louboutin, conocido por sus icónicas suelas rojas, nombró al rapero y actor estadounidense Jaden Smith, hijo de Will Smith, director artístico de su línea masculina, informó este miércoles a la prensa.

​"Una mañana, mientras nadaba, pensé: '¿Por qué no Jaden?'", explicó el diseñador de 62 años en una entrevista con el diario francés Le Figaro.

El creador, que por primera vez delega la dirección de esta línea, confía en el artista de 27 años para dar "más envergadura y visibilidad" a una actividad lanzada en 2008, que hoy representa una cuarta parte de los ingresos de la firma, fundada en 1991.

​"Me convence su creatividad, pero también estoy encantado de tener a mi lado una voz inteligente de una generación diferente", añadió Louboutin. "Es uno de los mayores honores de mi vida, y siento mucha presión por estar a la altura de todo lo que Christian ha logrado para la firma, pero también por asumir un papel tan importante", reconoció Jaden Smith en declaraciones al medio estadounidense WWD.

El hijo de Will Smith y Jada Pinkett-Smith se dio a conocer muy joven en el cine, con películas como 'En busca de la felicidad' (2008) y 'Karate Kid' (2010), antes de dedicarse a la música y a la moda.



En el mundo de la moda, ya incursionó con su marca MSFTSrep y en una colaboración con New Balance, pero nunca antes había dirigido una línea completa en una casa de lujo.