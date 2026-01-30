Los Trump asisten al estreno del millonario documental de Melania financiado por Amazon

El presidente de Estados Unidos y la primera dama, Donald y Melania Trump, y una multitud de invitados asistieron en Washington al estreno de "Melania", un documental financiado por Amazon que aborda la antesala de la investidura de su marido en 2025.



Los espectadores "verán mi vida en 20 días, lo que tuve que gestionar, y creo que les va a gustar", dijo la primera dama el jueves por la noche a los periodistas antes de la proyección.



El presidente, que llegó de la mano de su esposa, aseguró que la película "es muy buena, muy glamurosa".



"Ella es muy influyente, alguien en quien puedo confiar", añadió junto a la exmodelo de 55 años. Después, respondió varias preguntas de los periodistas, pronunciándose sobre numerosos temas de política nacional e internacional.



El documental se presentó en estreno anticipado en el hoy rebautizado Trump-Kennedy Center, lugar de la élite cultural de la capital estadounidense. El estreno en salas de cine está previsto para el viernes. De manera posterior se publicará en la plataforma Prime Video de Amazon.



Por la alfombra de color negro, acorde con la estética en blanco y negro de la película, también pasaron varios miembros de la administración Trump, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el emisario diplomático Steve Witkoff o el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.



El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también asistió. Dijo esperar que el documental permita a "los estadounidenses y al resto del mundo conocer más a la primera dama, tal como nosotros la conocemos personalmente".



Las primeras imágenes del audiovisual reveladas en diciembre muestran a la exmodelo de 55 años que dice directamente a la cámara "aquí vamos de nuevo", previo al segundo juramento de su esposo.



Según medios estadounidenses, Amazon habría invertido hasta 40 millones de dólares en el proyecto, de los que un 70% irían a la propia Melania Trump. Una suma muy superior a la oferta de Disney, que habría propuesto 14 millones de dólares.



La empresa de Jeff Bezos también destinaría cerca de 35 millones de dólares a la promoción del documental, según el medio Puck.



"Melania realmente produjo (el documental), ha logrado algo formidable", respondió el presidente cuando le preguntaron por el presupuesto de la película. Ya en redes sociales lo había calificado de "imperdible".



Pero en las redes sociales, algunos internautas han publicado capturas de pantalla de páginas de cines estadounidenses que no muestran ningún ticket comprado para ver el documental.



Melania Trump ha sido una figura a menudo misteriosa desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, y ha preferido pasar su tiempo con su hijo Barron, en Nueva York y Florida.

