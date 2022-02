Los tres amigos que conquistan la cima de Spotify en Costa Rica

A Kavvo (Sandro Herrera Manzanares), Siho Villalobos (Sihoban Samuel Picado Villalobos) y Deeikel (Adrián Obregón Mora) los une la amistad y el amor por la música. Estos tres jóvenes costarricenses, con sus éxitos Amarrau, Rezas y Mala Suerte, respectivamente, lideran las listas musicales de Spotify.

“Parece que tenemos muchísimos años de ser amigos, pero en realidad no es tanto, nos conocimos hace dos años por medio de redes sociales. Nos unió la música, pero creamos una amistad fuera de la música”, comentó Deeikel.

La amistad se fortaleció en poco tiempo porque decidieron irse a vivir juntos a San José. Todos son de pueblos fuera de la Gran Área Metropolitana: Kavvo se crio entre Guatuso y Tilarán, Deeikel es oriundo de Cóbano y Siho era vecino de Ciudad Quesada.

En la capital, persiguen el sueño de convertirse en grandes artistas.

“Lo de irnos a vivir juntos fue progresivo, primero me vine yo, luego se vino Kavvo y de último Siho”, dijo Deeikel.

“Me acuerdo que Deeikel se vino solo, luego Kavvo se vino al mes y yo vine a pasear y grabar un video, y al final me quedé, no me he devuelto”, recalcó Siho.