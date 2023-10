Los "Swifties" inundan los cines para ver la película del "Eras Tour"

Los fans de Taylor Swift lucieron sus brazaletes de la amistad y botas con brillos en las atiborradas salas de cine estadounidenses este jueves, en el estreno anticipado de la película de la gira "Eras".



Por la emoción generada en torno a la multitudinaria gira de la mega estrella del pop, la recopilación cinematográfica de "Taylor Swift: The Eras Tour" promete ser uno de los grandes éxitos de taquilla de este año.



Las proyecciones se desarrollan de una forma distinta a lo habitual: los cines alientan a los clientes a bailar, cantar e incluso tomarse selfis mientras ven la película.



"Con todo el aire de mis pulmones, estaré gritando en mi silla, bailando y con suerte intercambiando más brazaletes de la amistad", dijo Jamie Concha, de 20 años, antes de entrar a una sesión en Los Ángeles.



"Amo a cada Swiftie. Creo que todos estamos muy conectados", dijo, refiriéndose al apodo adoptado por la base más leal de fans de Swift.



Filmada durante tres conciertos en Los Ángeles, la película no tiene entrevistas, comentarios ni escenas detrás de las cámaras.



En cambio, la producción viene a satisfacer a los fans que no pudieron comprar entradas para la gira, cuyos tickets se agotaron rápidamente, o para aquellos que sí consiguieron ir pero quieren revivir el momento.



Antes de la primera sesión en una sala de teatro de Century City, en Los Ángeles, dos adolescentes llegaron con una bolsa llena de brazaletes de la amistad que repartieron entre los Swifties.



El colorido accesorio se ha vuelto un símbolo entre los fanáticos de "Eras" que intercambian las pulseras con referencias a las canciones de Swift.



El Marcus Theatres prometió que tendrá "estaciones para confeccionar brazaletes de la amistad" en sus proyecciones.



Palomitas de maíz a lo Swiftie