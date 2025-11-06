Los Rabanes, Tapón y Kavvo: repase la lista de artistas que estarán en Teletón 2025

La Teletón 2025 se realizará los días 28 y 29 de noviembre en el Centro de Eventos Grupo Moreno, con el objetivo de recaudar ₡600 millones para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa”, la edición número 41 busca fortalecer el Hospital de Día y la Unidad de Rehabilitación Funcional para personas adultas mayores.



El Club Activo 20-30 Internacional de San José presentó la cartelera oficial de artistas que animarán las 27 horas de transmisión a través de los principales canales nacionales y plataformas digitales.



Artistas internacionales



Entre los confirmados destacan Karina, Kiara, Los Rabanes, Ángel López, Charlie Cruz, Jimmy Bad Boy, El Cata, Papel, Piedra o Tijeras, Los Ochoa, Juan Palau, Lito Kairos, Los Amos de la Sierra, Karen Valencia, Meme Ureña, Hanna Rivas y Wilmer Lozano.



Artistas nacionales



El talento costarricense también tendrá un espacio destacado con Intra y Marcos Castro, Itran Gospel, Jorge Chicas, Tapón, Deikel, Kavvo, Gimario, La Kuarta, Dani Maro, Melissa Mora, D’Angelo, Joi, Fran Araujo, Keyla, Morrish, Dani el Profe, Stephanie Herrera, Katerine Cordero, Padres Cantores, Efecto Eterno, Padre Sergio, Valeria, Carlos Crawford, Haury, Gospel Reggae, Maximiliano & Santi, Jappy Animador, Los Pirulos, Musical MD, Retrópolis, Mauricio Piedra & Verolis, Elena Umaña, Keylor Killa, Erick Sánchez, Gregory Cabrera & Rina Vega, Juan David Montero, Charanga Boys, Jafet Jerez, Lucas & Viviana Juárez, Armando Infante, Kalua y Voces Eternas.



Presentadores e influencers



La conducción estará a cargo de Gabriela Jiménez, Rafa Pérez, Ginnés Rodríguez, Alexis Jiménez, Jerry Alfaro, Andrés Zamora, Melania Villalta, Fran Ramírez, Keyla Sánchez, Jeymi Morera, Alejandro Coto, Maricris Rodríguez, Ítalo Marenco, Leo Perucci, Don Stockwell, Esteban Chaverri, Billy Masis, Chino Artavia, Kenneth Chacón, Ronny Araya, Ana Cecilia Ortíz, Tigre Tony, Carlos Álvarez, Maleku, José Víquez, Carlos Miranda, Rose Davis, Natalia García, Choche Román, Chris Brenes, Sofía Chaverri, Paula Brenes, Julissa, Walter Carreras, Alejandra González, Valeria Martínez, Diego Bejarano, Jade, Eva y Jesús Chacón, El Dari, Alice Marion y Tanisha.



La Teletón 2025 también ofrecerá actividades paralelas como el Muevetón con jornadas de zumba, Bailatón con academias de danza, Streamtón con streamers y gamers, Radiotón de 27 horas en emisoras de la Cadena Radial Costarricense y la Copa Teletón 2025, un encuentro deportivo el 15 de noviembre en el Estadio Ernesto Rohrmoser con exjugadores, artistas e influencers.



​“Este año, nuestra misión es apoyar a quienes durante décadas han entregado su vida al país: nuestros adultos mayores. Queremos brindarles atención digna, integral y de calidad”, destacó Naryini Solís Miranda, presidenta del Club Activo 20-30 Internacional de San José.

¿Cómo donar?

Los ciudadanos pueden colaborar a través de SINPE Móvil al 8755-2030, en la página web www.ayudateleton.com, mediante códigos QR disponibles en medios oficiales, SMS con donaciones de ₡2.000 a ₡10.000 y la compra de productos oficiales en supermercados y tiendas aliadas como MegaSuper, Super Rosvil, Toys, Vicortech, Comercial AleMora, Panda, La Gallinita Feliz y Super Salón.



Teletón es un proyecto del Club Activo 20-30 Internacional de San José, comprometido con mejorar la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad mediante el financiamiento de infraestructura, equipamiento y servicios hospitalarios esenciales en Costa Rica.

