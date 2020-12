Los que se fueron en este 2020

Este año 2020 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, pero además fue un año en que nos dejaron muchas personalidades famosas.



La lista es demasiado extensa, pero a continuación le mostramos algunos de los más reconocidos.

Diego Armando Maradona

El icónico futbolista falleció el pasado 25 de noviembre a los 60 años de edad. La causa de su muerte fue un paro cardiorespiratorio, ocurrido en su casa de Tigre, Argentina. Maradona fue para muchos “el mejor futbolista de la historia”. Tuvo su debut en febrero de 1977. Fue el jugador más destacado de la Copa del Mundo de 1986. Se retiró como futbolista profesional en octubre de 1997 y como entrenador en marzo de 2020. La adicción a las drogas y el alcohol lo atormentaron durante y tras su carrera.

Chadwick Boseman

El actor Chadwick Boseman murió a sus 43 años el 28 de agosto a causa de un cáncer de colon. Boseman es conocido por ser el protagonista de la exitosa película de superhéroes “Pantera negra”. También participó en películas como “Nueva York sin salida”, “42”, “The Kill Hole”, entre otras.

Edén Pastora

El exguerrillero nicaragüense Edén Pastora falleció el 16 de junio a los 83 años de edad. Fue conocido como el “Comandante Cero” de la Revolución Sandinista. Murió por problemas respiratorios en un hospital de Managua.

Sean Connery

Sean Connery, quien saltó a la fama interpretando a James Bond, murió a sus 90 años el 31 de octubre. El escocés fue el Agente 007 en siete películas entre 1962 y 1983 que le sirvieron en bandeja una fama y reconocimiento.

Kobe Bryant

La leyenda de baloncesto murió el 26 de enero a sus 41 años, en un accidente de helicóptero. El ídolo de los Lakers de Los Ángeles, viajaba en un vuelo privado con otras ocho personas, entre esas su hija de 13 años quien también falleció.

Pau Donés

Pau Donés, cantante de la agrupación española Jarabe de Palo falleció el 9 de junio a sus 53 años, después de una larga batalla (desde el 2015) contra el cáncer de colon. El español produjo música hasta su último aliento, grabando el disco “Tragas o escupes”, como su legado de despedida.

Manuel “El Loco” Valdés

El actor y comediante mexicano falleció a los 89 años el 28 de agosto. La causa de la muerte fue una acidosis metabólica gástrica. Valdés perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano. Fue conocido por su peculiar personalidad dentro y fuera de cámaras.

Kelly Preston

La actriz y esposa de John Travolta, murió a los 57 años de edad de un cáncer de pecho el 12 de julio. La también modelo tuvo papeles en películas como “Por amor”, “Su primera experiencia”, “La última canción”, entre otras.

Conchata Ferrell

La actriz Conchata Ferrell, quien interpretó a Berta en 'Two and a half men', murió el 12 de octubre. La actriz de 77 años tuvo complicaciones cardíacas que la llevaron a la muerte. En sus últimos minutos de vida, Ferrell estuvo rodeada de familiares en un hospital de Sherman Oaks, California.

Joaquín Salvador “Quino"

El hombre encargado de darle vida a Mafalta, Joaquín Salvador conocido como ‘Quino” murió el 30 de setiembre a los 88 años. El dibujante falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular en Buenos Aires.

Eddie Van Halen

El guitarrista Eddie Van Halen, fundador de la icónica banda de rock que lleva su apellido, falleció el 6 de octubre en California a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer. Van Halen, un virtuoso de la guitarra, nació en Amsterdam pero se crio en Pasadena, California, donde fundó la banda junto a su hermano mayor, el baterista Alex Van Halen, y rápidamente ganaron fama.

Katherine Johnson

El 24 de febrero murió la científica espacial y matemática Katherine Johnson a los 101 años. La estadounidense apodada 'calculadora humana', fue pionera en las misiones especiales de la NASA, pues fue una de las mujeres que ayudó a la humanidad a llegar a la Luna.

Irrfan Khan

El actor de cine y televisión indio Irrfan Khan nos dejó a los 53 años de edad a causa de un cáncer. Khan sufría un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer poco común. Khan fue reconocido mundialmente por sus papeles en "La vida de Pi" o "Slumdog Millionaire".

Richard Herd

El actor estadounidense Richard Herd murió el 26 de mayo a los 87 años de edad en Los Ángeles, California. El reconocido actor por sus papeles en “Star Trek” y “Seinfeld” perdió la batalla contra el cáncer. Herd participó también en “Pacific Blue”, “La doctora Quinn”, “El coche fantástico”, entre otros.

Dennis O'Neal

El legendario escritor de cómics Dennis O'Neal falleció a los 81 años el 11 de junio por causas naturales. O'Neil, es reconocido por ser parte fundamental de la historia de Batman, escribió “Batman, Detective Comics” y “Batman. Legends of the Dark Knight”, entre otros. Trabajó tanto con Marvel como DC Comics y en la junta directiva de The Hero Initiative.

Armando Manzanero

El compositor mexicano Armando Manzanero, ícono del bolero, murió el lunes 28 de diciembre a los 86 años en un hospital donde se hallaba intubado por COVID-19. Manzanero deja tras de sí un legado inolvidable en la historia de la música en español, un sinfín de discos vendidos e innumerables reconocimientos, como el Premio Grammy honorífico en 2014.



Naya Rivera

La actriz estadounidense, Naya Rivera, murió el 8 de julio a los 33 años. La estrella de la serie de televisión "Glee" había ido de paseo a un lago del condado de Ventura, en California, con su hijo de 4 años. El niño fue encontrado en un bote sin su mamá, y tras un operativo de búsqueda, hallaron el cuerpo de la actriz.