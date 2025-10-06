Los obstáculos que enfrentan las películas israelíes y palestinas

El tiempo dirá si el plan de paz presentado en Washington por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, marca un punto de inflexión en la guerra en Gaza, o si se trata, simplemente, de un intento de cambiar la narrativa mediática en torno al conflicto. Pero, para los cineastas de la región, el reto inmediato, más allá de la geopolítica, es simplemente conseguir que sus historias sean vistas.

Tanto para los directores palestinos como para los israelíes, las barreras para el estreno internacional rara vez han sido tan altas. Las películas que ganan premios importantes en los principales festivales o incluso se llevan a casa premios Oscar siguen teniendo dificultades para encontrar empresas que las estrenen en los cines, especialmente en países como Estados Unidos y Alemania, donde el debate sobre Gaza está especialmente polarizado.

Sin distribuidora estadounidense para la película ganadora del Óscar

Cuando "No Other Land" ganó el Óscar al mejor documental este año, la victoria debería haber garantizado su estreno en todo el mundo.

Sin embargo, la película, que trata sobre el desplazamiento forzoso de los palestinos en Cisjordania, no consiguió una distribuidora estadounidense. Los cineastas, un colectivo de activistas israelíes y palestinos, acabaron estrenándola por su cuenta.

Las proyecciones en Estados Unidos se enfrentaron a protestas y rechazo político, pero la película se proyectó con entradas agotadas y recaudó más de dos millones de dólares en taquilla.

La directora tunecina Kaouther Ben Hania se ha encontrado con obstáculos similares con "La voz de Hind Rajab", una dramatización de la historia real de una niña de cinco años que murió en Gaza a manos de las fuerzas israelíes y del desesperado intento de los trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja por salvarla.

La película recibió una ovación de 24 minutos en Venecia y ganó el León de Plata del festival. También cuenta con el respaldo de celebridades, ya que Brad Pitt y Joaquin Phoenix se han comprometido como productores ejecutivos para promocionar la película.

"No tengo poder político. No soy activista. Tengo una herramienta que conozco y que domino un poco: el cine", dice Ben Hania. "Y, al menos al hacer esta película, no me silenciaron".

Pero, en el momento de escribir este artículo, ninguna distribuidora estadounidense o alemana se ha sumado al proyecto para estrenar "La voz de Hind Rajab".

"No hay muchas distribuidoras dispuestas a arriesgarse con estas películas, porque son políticas y adoptan una postura", afirma Hamza Ali, cofundador de Watermelon Pictures, una distribuidora estadounidense que ha estrenado los documentales sobre Gaza "From Ground Zero" y "The Encampments".

Ante la reticencia de las grandes empresas, Watermelon se ha comprometido a estrenar dos nuevas películas palestinas de gran envergadura: el drama histórico "Palestine 36", de Annemarie Jacir, candidata al Oscar por Palestina, y "All That's Left of You", de Cherien Dabis, éxito en Sundance, un drama palestino multigeneracional, que es la candidata oficial de Jordania al Oscar.

Presión sobre los cineastas israelíes

No solo las historias palestinas están recibiendo críticas. En el Festival Internacional de Cine de Toronto de este año, el documental israelí de Barry Avrich "The Road Between Us: The Ultimate Rescue", sobre un general retirado que se propuso rescatar a su familia de un kibutz después de que fuera asaltado por Hamás el 7 de octubre de 2023, fue inicialmente retirado de la programación antes de ser reincorporado tras protestas. Posteriormente, ganó el Premio del Público del festival.

Los cineastas israelíes están sintiendo la presión tanto dentro como fuera del país. A principios de septiembre, una serie de personalidades de Hollywood, entre las que se encontraban los actores ganadores del Oscar Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem y Emma Stone, firmaron un compromiso en el que se comprometían a boicotear el trabajo con instituciones y empresas cinematográficas israelíes "implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino".

"Se ha vuelto mucho más difícil realizar coproducciones con Francia, Alemania y Canadá, países con los que solemos hacer películas", afirma Assaf Amir, presidente de la Academia Israelí de Cine y Televisión, al describir las dificultades de los cineastas israelíes para obtener financiación para nuevas películas. "Y se ha vuelto más difícil vender películas israelíes a nivel internacional. Sentimos la presión, ya que las empresas no quieren verse envueltas en la controversia de asociarse con una película israelí".

Al mismo tiempo, el Gobierno israelí ha puesto en el punto de mira a la industria cinematográfica local, que en general es de izquierdas y a menudo muy crítica con Benjamín Netanyahu.

Cuando "The Sea", de Shai Carmeli-Pollak, ganó el máximo galardón cinematográfico de Israel, el Premio Ophir a la mejor película —lo que la convirtió en la candidata oficial de Israel a los Oscar—, el ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, anunció que recortaría toda la financiación pública para los premios, calificando la victoria de "vergonzosa".

La película narra la historia de un niño palestino de 12 años que arriesga su vida, esquivando los controles militares y a la policía, para llegar a una playa de Tel Aviv y ver el mar por primera vez.

Zohar, en un comunicado, dijo que la imagen negativa que la película da de los soldados israelíes era "una bofetada a los ciudadanos israelíes". A partir del año que viene, los premios Ophir, dijo Zohar, "ya no se financiarán con el dinero de los contribuyentes. Bajo mi mandato, los ciudadanos israelíes no pagarán de su bolsillo una ceremonia que escupe en la cara a nuestros heroicos soldados".

"El Gobierno israelí está apuntando a las voces que se oponen a él, tratando de silenciarlas", afirma Amir. Pero el presidente de la Academia Israelí de Cine y Televisión insiste en que la elección de "The Sea" como candidata de Israel a los Oscar demuestra que la industria no se rinde. "El hecho de que la comunidad israelí haya elegido esta película demuestra que todavía hay esperanza para el diálogo. Y no es solo esperanza, seguimos luchando".