Los nominados a las principales categorías de los Grammys

A continuación, una lista con los nominados en las principales categorías de la 68.ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles.

El rapero Kendrick Lamar encabeza el listado con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, con siete. En tercer lugar figuran el puertorriqueño Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&B Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones.

Álbum del año

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny

'Swag' – Justin Bieber

'Man's Best Friend' – Sabrina Carpenter

'Let God Sort Em Out' – Clipse (Pusha T & Malice)

'Mayhem' – Lady Gaga

'GNX' – Kendrick Lamar

'Mutt' – Leon Thomas

'Chromakopia' – Tyler, The Creator

Grabación del año (reconoce la interpretación general de una canción)

'DtMF' – Bad Bunny

'Manchild' – Sabrina Carpenter

'Anxiety' – Doechii

'Wildflower' – Billie Eilish

'Abracadabra' – Lady Gaga

'Luther' – Kendrick Lamar con SZA

'The Subway' – Chappell Roan

'APT.' – Rose y Bruno Mars

Canción del año (reconocimiento a una composición)

​'Abracadabra' – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

'Anxiety' – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

'APT.' – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter, compositores (Rose y Bruno Mars)

'DtMF' – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

'Golden' ('KPop Demon Hunters') – EJAE y Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

'Luther' – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)

'Manchild' – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

'Wildflower' – Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista revelación

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación pop solista

'Daisies' – Justin Bieber

'Manchild' – Sabrina Carpenter

'Disease' – Lady Gaga

'The Subway' – Chappell Roan

'Messy' – Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo

'Defying Gravity' – Cynthia Erivo y Ariana Grande

'Golden' ('KPop Demon Hunters') – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

'Gabriela' – KATSEYE

'APT.' – Rose y Bruno Mars

'30 For 30' – SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop

'Swag' – Justin Bieber

'Man's Best Friend' – Sabrina Carpenter

'Something Beautiful' – Miley Cyrus

'Mayhem' – Lady Gaga

'I've Tried Everything but Therapy (Part 2)' – Teddy Swims

Mejor álbum de rap

'Let God Sort Em Out' – Clipse (Pusha T & Malice)

'Glorious' – GloRilla

'God Does Like Ugly' – JID

'GNX' – Kendrick Lamar

'Chromakopia' – Tyler, The Creator

Mejor interpretación rap

'Outside' – Cardi B

'Chains & Whips' – Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar y Pharrell Williams

'Anxiety' – Doechii

'tv off' – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

'Darling, I' – Tyler, The Creator con Teezo Touchdown

Mejor video musical

'Manchild' – Sabrina Carpenter

'So Be It' – Clipse

'Anxiety' – Doechii

'Love' – OK Go

'Young Lion' – Sade

Mejor álbum de música del mundo

'Sounds of Kumbha' – Siddhant Bhatia

'No Sign of Weakness' – Burna Boy

'Éclairer le monde – Light the World' – Youssou N'Dour

'Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)' – Shakti

'Chapter III: We Return to Light' – Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan y Sarathy Korwar

'Caetano e Bethania Ao Vivo' – Caetano Veloso y Maria Bethânia

