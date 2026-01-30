Entretenimiento
Los nominados a las principales categorías de los Grammys
La ceremonia reunirá a las principales figuras de la música actual, con fuerte presencia del pop y el rap en una edición marcada por el dominio de artistas estadounidenses y latinos.
A continuación, una lista con los nominados en las principales categorías de la 68.ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles.
El rapero Kendrick Lamar encabeza el listado con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, con siete. En tercer lugar figuran el puertorriqueño Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&B Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones.
Álbum del año
- 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny
- 'Swag' – Justin Bieber
- 'Man's Best Friend' – Sabrina Carpenter
- 'Let God Sort Em Out' – Clipse (Pusha T & Malice)
- 'Mayhem' – Lady Gaga
- 'GNX' – Kendrick Lamar
- 'Mutt' – Leon Thomas
- 'Chromakopia' – Tyler, The Creator
Grabación del año (reconoce la interpretación general de una canción)
- 'DtMF' – Bad Bunny
- 'Manchild' – Sabrina Carpenter
- 'Anxiety' – Doechii
- 'Wildflower' – Billie Eilish
- 'Abracadabra' – Lady Gaga
- 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA
- 'The Subway' – Chappell Roan
- 'APT.' – Rose y Bruno Mars
Canción del año (reconocimiento a una composición)
- 'Abracadabra' – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- 'Anxiety' – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- 'APT.' – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter, compositores (Rose y Bruno Mars)
- 'DtMF' – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- 'Golden' ('KPop Demon Hunters') – EJAE y Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- 'Luther' – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
- 'Manchild' – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- 'Wildflower' – Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista revelación
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marías
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor interpretación pop solista
- 'Daisies' – Justin Bieber
- 'Manchild' – Sabrina Carpenter
- 'Disease' – Lady Gaga
- 'The Subway' – Chappell Roan
- 'Messy' – Lola Young
Mejor interpretación pop dúo/grupo
- 'Defying Gravity' – Cynthia Erivo y Ariana Grande
- 'Golden' ('KPop Demon Hunters') – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- 'Gabriela' – KATSEYE
- 'APT.' – Rose y Bruno Mars
- '30 For 30' – SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum vocal pop
- 'Swag' – Justin Bieber
- 'Man's Best Friend' – Sabrina Carpenter
- 'Something Beautiful' – Miley Cyrus
- 'Mayhem' – Lady Gaga
- 'I've Tried Everything but Therapy (Part 2)' – Teddy Swims
Mejor álbum de rap
- 'Let God Sort Em Out' – Clipse (Pusha T & Malice)
- 'Glorious' – GloRilla
- 'God Does Like Ugly' – JID
- 'GNX' – Kendrick Lamar
- 'Chromakopia' – Tyler, The Creator
Mejor interpretación rap
- 'Outside' – Cardi B
- 'Chains & Whips' – Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- 'Anxiety' – Doechii
- 'tv off' – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- 'Darling, I' – Tyler, The Creator con Teezo Touchdown
Mejor video musical
- 'Manchild' – Sabrina Carpenter
- 'So Be It' – Clipse
- 'Anxiety' – Doechii
- 'Love' – OK Go
- 'Young Lion' – Sade
Mejor álbum de música del mundo
- 'Sounds of Kumbha' – Siddhant Bhatia
- 'No Sign of Weakness' – Burna Boy
- 'Éclairer le monde – Light the World' – Youssou N'Dour
- 'Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)' – Shakti
- 'Chapter III: We Return to Light' – Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan y Sarathy Korwar
- 'Caetano e Bethania Ao Vivo' – Caetano Veloso y Maria Bethânia
Artistas con más nominaciones
- Kendrick Lamar – 9
- Lady Gaga – 7
- Bad Bunny – 6
- Leon Thomas – 6
- Sabrina Carpenter – 6