Los nominados a las principales categorías de los Grammys

La ceremonia reunirá a las principales figuras de la música actual, con fuerte presencia del pop y el rap en una edición marcada por el dominio de artistas estadounidenses y latinos.

Por AFP Agencia 30 de enero de 2026, 15:55 PM

A continuación, una lista con los nominados en las principales categorías de la 68.ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles.

El rapero Kendrick Lamar encabeza el listado con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, con siete. En tercer lugar figuran el puertorriqueño Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&B Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones.

Álbum del año

  • 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny
  • 'Swag' – Justin Bieber
  • 'Man's Best Friend' – Sabrina Carpenter
  • 'Let God Sort Em Out' – Clipse (Pusha T & Malice)
  • 'Mayhem' – Lady Gaga
  • 'GNX' – Kendrick Lamar
  • 'Mutt' – Leon Thomas
  • 'Chromakopia' – Tyler, The Creator

Grabación del año (reconoce la interpretación general de una canción)

  • 'DtMF' – Bad Bunny
  • 'Manchild' – Sabrina Carpenter
  • 'Anxiety' – Doechii
  • 'Wildflower' – Billie Eilish
  • 'Abracadabra' – Lady Gaga
  • 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA
  • 'The Subway' – Chappell Roan
  • 'APT.' – Rose y Bruno Mars

Canción del año (reconocimiento a una composición)

  • ​'Abracadabra' – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • 'Anxiety' – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • 'APT.' – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter, compositores (Rose y Bruno Mars)
  • 'DtMF' – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
  • 'Golden' ('KPop Demon Hunters') – EJAE y Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
  • 'Luther' – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
  • 'Manchild' – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
  • 'Wildflower' – Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista revelación

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor interpretación pop solista

  • 'Daisies' – Justin Bieber
  • 'Manchild' – Sabrina Carpenter
  • 'Disease' – Lady Gaga
  • 'The Subway' – Chappell Roan
  • 'Messy' – Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo

  • 'Defying Gravity' – Cynthia Erivo y Ariana Grande
  • 'Golden' ('KPop Demon Hunters') – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • 'Gabriela' – KATSEYE
  • 'APT.' – Rose y Bruno Mars
  • '30 For 30' – SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop

  • 'Swag' – Justin Bieber
  • 'Man's Best Friend' – Sabrina Carpenter
  • 'Something Beautiful' – Miley Cyrus
  • 'Mayhem' – Lady Gaga
  • 'I've Tried Everything but Therapy (Part 2)' – Teddy Swims

Mejor álbum de rap

  • 'Let God Sort Em Out' – Clipse (Pusha T & Malice)
  • 'Glorious' – GloRilla
  • 'God Does Like Ugly' – JID
  • 'GNX' – Kendrick Lamar
  • 'Chromakopia' – Tyler, The Creator

Mejor interpretación rap

  • 'Outside' – Cardi B
  • 'Chains & Whips' – Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar y Pharrell Williams
  • 'Anxiety' – Doechii
  • 'tv off' – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
  • 'Darling, I' – Tyler, The Creator con Teezo Touchdown

Mejor video musical

  • 'Manchild' – Sabrina Carpenter
  • 'So Be It' – Clipse
  • 'Anxiety' – Doechii
  • 'Love' – OK Go
  • 'Young Lion' – Sade

Mejor álbum de música del mundo

  • 'Sounds of Kumbha' – Siddhant Bhatia
  • 'No Sign of Weakness' – Burna Boy
  • 'Éclairer le monde – Light the World' – Youssou N'Dour
  • 'Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)' – Shakti
  • 'Chapter III: We Return to Light' – Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan y Sarathy Korwar
  • 'Caetano e Bethania Ao Vivo' – Caetano Veloso y Maria Bethânia

Artistas con más nominaciones

  • Kendrick Lamar – 9
  • Lady Gaga – 7
  • Bad Bunny – 6
  • Leon Thomas – 6
  • Sabrina Carpenter – 6

