“Los ídolos los elige la gente”: Daniel Céspedes le responde a Rolando Fonseca

El periodista y presentador de Teletica, Daniel Céspedes, reaccionó este jueves vía Instagram a las declaraciones del exfutbolista y analista deportivo Rolando Fonseca sobre el capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres.

Céspedes defendió el lugar que ocupa el argentino entre la afición morada y afirmó que el estatus de ídolo no depende únicamente de estadísticas o rendimiento deportivo.

“Los ídolos los elige la gente”, expresó Céspedes en un video publicado en redes sociales. El comunicador aseguró que el vínculo entre Mariano Torres y la afición saprissista responde a factores emocionales y pasionales (ver video adjunto en la portada).



“Puede ser que Marcel en números, en estadísticas, sea mejor que Mariano Torres. Marcel es un jugador extraordinario. Pero los ídolos no se basan en datos fríos”, señaló.

Las declaraciones surgieron luego de que Fonseca analizara la situación contractual de Torres durante el espacio deportivo de Telenoticias. El exdelantero indicó que renovaría al argentino por solo seis meses y cuestionó que algunos aficionados coloquen al volante por encima de la institución.

​“No es que se vaya como grande. Aquí estamos confundiendo la grandeza. En Costa Rica estamos poniendo a Mariano Torres por encima de una institución”, comentó Fonseca.

También afirmó que Mariano es un ídolo para la afición, pero no una figura superior al club. Además, criticó que se le otorgue un trato diferenciado en decisiones sobre continuidad.

Fonseca cerró su análisis con una comparación entre Mariano Torres y Marcel Hernández. Aseguró que el delantero cubano es “más completo” y destacó sus números y estadísticas.

Ante esto, Céspedes insistió en que el reconocimiento de un ídolo trasciende los títulos o registros individuales.

“Los morados bancamos a Mariano cuando pierde un partido. Lo bancamos por lo que hizo en Puntarenas. Mariano se ganó a la afición desde hace mucho tiempo”, afirmó.

El periodista añadió que el saprissismo mantiene al argentino en un lugar reservado para pocas figuras del club y aseguró que los cuestionamientos sobre su relevancia generan más sorpresa que molestia entre los aficionados.