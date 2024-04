Los hitos del escándalo de Harvey Weinstein, magnate del cine en EE. UU.

El diario The New York Times publicó en octubre de 2017 una gran investigación que detalló varias acusaciones de acoso sexual y agresión contra Weinstein a lo largo de tres décadas. Las actrices Ashley Judd y Rose McGowan son las acusadoras más conocidas.



El diario reveló que Weinstein llegó a acuerdos financieros con al menos ocho mujeres para que guardaran silencio sobre los abusos.



El directorio de la productora de cine Weinstein Company, que el magnate controla con su hermano Bob, se ve forzado a despedirlo unos días después.



La actriz y directora de cine italiana Asia Argento contó unos días después a la revista The New Yorker que Weinstein la violó en 1997. Otras dos mujeres también lo acusaron de agresión sexual.



Las actrices Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Rosanna Arquette se unieron a la lista de mujeres que denuncian a Weinstein por acoso.



El directorio de la Motion Picture Academy of Arts and Sciences, la institución que otorga los Premios Óscar, votó para expulsar a Weinstein, cuyos filmes ganaron más de 80 estatuillas.



A medida que pasan las semanas, más y más mujeres se animan a contar en público que han sido abusadas por Weinstein, tanto en las redes sociales como ante las cámaras de televisión.



2018: Weinstein es inculpado