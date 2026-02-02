Los ganadores a las principales categorías de los Grammys
Bad Bunny y Kendrick Lamar lideraron la gala, marcada por el triunfo histórico del español y el dominio del rap en las principales categorías.
A continuación, una lista de los ganadores en las principales categorías de la 68.ª edición de los Premios Grammy, celebrada este domingo en Los Ángeles.
El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se alzó con tres Grammys, incluyendo el histórico premio a Álbum del Año, otorgado por primera vez a un trabajo en español, y el rapero estadounidense Kendrick Lamar conquistó cinco gramófonos, incluyendo el de Grabación del Año.
Álbum del Año: 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny
Grabación del Año, que reconoce la interpretación general de una canción: 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA
Canción del Año, reconocimiento a la composición: 'Wildflower' – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor Artista Revelación: Olivia Dean
Mejor Interpretación Pop Solista: 'Messy' – Lola Young
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo: 'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Mejor Álbum Vocal Pop: 'Mayhem' – Lady Gaga
Mejor Álbum de Música Urbana: 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny
Mejor Interpretación de Música Global: 'EoO' – Bad Bunny
Mejor Álbum de Rap: 'GNX' – Kendrick Lamar
Mejor Interpretación de Rap: 'Chains & Whips' – Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams
Mejor Video Musical: 'Anxiety' – Doechii
Mejor Álbum de Música Global: 'Caetano e Bethania Ao Vivo' – Caetano Veloso y Maria Bethania