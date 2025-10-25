Los colores de Costa Rica llegan a colección de bolsos de famosa marca colombiana

El azul metálico de una mariposa morfo, el verde claro y los ojos rojos de la mística rana, el morado de la guaria, el naranja de una hermosa ave del paraíso o una garza multicolor.

Tales son algunos ejemplos que inspiraron la nueva colección de bolsos Colors of Costa Rica (Colores de Costa Rica) de la famosa marca de lujo colombiana Mario Hernández.

En total, son cinco carteras, cuyos diseños estuvieron a cargo del artista nacional Franko Guevara y su estudio Pisuikas.

Lo anterior, como parte de una acción promocional con el que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que busca posicionar al país en un segmento de alto poder adquisitivo en el mercado de Colombia, informó la institución en un comunicado.

"Para nosotros fue un orgullo que nos haya elegido para crear una colección que iba a tener un propósito: básicamente mostrar un poquito de Costa Rica al mundo y a Colombia, incentivar el turismo de Colombia para acá. Además, los fondos de esta colección serán destinados a una institución que ayuda a niños con cáncer", destacó Guevara.

El artista explicó que fue bastante difícil determinar cuáles serían los elementos que se representarían en la colección, ya que Costa Rica tiene el 6% de la biodiversidad mundial.

"Imagínese la cantidad de inspiración que hay: Colores, texturas, formas, siluetas, vegetación, animalitos", comentó.

Guevara destacó que el país y Colombia tienen varias coincidencias en sus aspiraciones de ser sostenibles y en sus esfuerzos para proteger el medioambiente.

"Esta alianza es un manifiesto a nuestra identidad como un país autentico, creativo y que transmite la felicidad del pura vida. Además, representa el compromiso de la marca país Esencial Costa Rica de promover experiencias y productos que reflejen nuestros valores como la excelencia, la sostenibilidad, la innovación", señaló por su parte la coordinadora del mercado de México y Sudamérica en el Instituto de Turismo, Heilyn James.

La funcionaria agregó que si bien Costa Rica es un destino turístico con múltiples alternativas para los potenciales viajeros colombianos, también es una "fuente de inspiración artística y un referente en el diseño latinoamericano con propósito".

Esta colección fue subastada en un evento exclusivo en Colombia y los fondos serán destinados a la Fundación Mariposas Son Colombia, reconocida organización sin fines de lucro y gestora del programa Mariposario Móvil. A partir de esta donación, un mariposario móvil llegará a hospitales infantiles, donde niños en tratamiento contra el cáncer vivirán una experiencia de esperanza y conexión con la naturaleza, sostenibilidad y bienestar social. El objetivo es encontrar en la naturaleza un espacio simbólico de inspiración y fortaleza.

Unido a este fin, cada diseño y cartera también representan la experiencia del intercambio cultural entre ambas naciones.

La citada subasta contó con la presencia del creador de la marca colombiana, Mario Hernández, así como de destacados medios de prensa colombianos, generadores de contenido y empresarios colombianos.

Entre enero y setiembre de este año, Costa Rica recibió a 25.017 colombianos por vía aérea, siendo Colombia el quinto país con mayor cantidad de visitantes suramericanos al territorio nacional.