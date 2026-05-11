Los Beatles tendrán un museo en Londres en 2027

El primer museo dedicado a los Beatles en Londres abrirá en 2027, en el número 3 de la calle Savile Row, un edificio donde la banda de Liverpool grabó el álbum 'Let It Be' y dio su último concierto, anunció este lunes Paul McCartney.



En este edificio, distribuido en siete niveles, en el barrio de Mayfair, en el centro de Londres, los fans de los Beatles podrán acceder a archivos inéditos, exposiciones temporales y un comercio.



Sus seguidores también podrán visitar la reconstrucción del estudio donde el grupo grabó 'Let It Be', publicado en 1970, así como la azotea en la que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron su última actuación pública, el 30 de enero de 1969.



Los visitantes podrán revivir el concierto, popularizado recientemente por la serie documental 'Get Back', del director neozelandés Peter Jackson.



El número 3 de Savile Row, una calle londinense conocida por sus talleres de sastrería, fue la sede de Apple Corps, la empresa de los Beatles que impulsa el proyecto del museo.

"Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road, pero no pueden entrar al interior", destacó McCartney a la BBC, en referencia a los estudios mundialmente famosos gracias al álbum del mismo nombre, de 1969, cuya portada se convirtió en un ícono. "Por eso me pareció una idea fantástica" abrir este museo, añadió el músico.

La empresa Apple Corps fue propietaria del edificio de Savile Row durante ocho años, a partir de 1968, que fue la sede de la banda durante dos, antes de la separación de los Beatles en 1970.

"Estamos encantados de devolver Apple Corps a su hogar espiritual y ofrecer a los fans de los Beatles algo verdaderamente especial", declaró el director ejecutivo de la empresa, Tom Greene, en un comunicado.

McCartney, uno de los dos Beatles todavía en vida, junto a Ringo Starr, afirmó estar "impaciente" por ver concretado el proyecto.



​"Fue una experiencia increíble volver recientemente al 3 de Savile Row y visitar el lugar. Estas paredes guardan tantos recuerdos preciosos, sin mencionar la azotea", comentó la estrella de 83 años, en un comunicado de Apple Corps.



​"Es como volver a casa", declaró por su parte Ringo Starr, de 85 años.

La ciudad natal del grupo, Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, ya alberga dos museos dedicados a los Beatles, pero ninguno está oficialmente avalado por Apple Corps.