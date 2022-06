Los amores y las preocupaciones vividas tras bambalinas durante el debut de Dancing With The Stars

Por Walter Obando | 28 de junio de 2022, 12:47 PM

Este martes se estrena el pódcast La Oreja de Dancing, un espacio en el cual la presentadora Shirley Álvarez, el periodista Walter Obando y el locutor El Danny CR no se dejaron ni una sola intimidad sobre lo que sucedió detrás del escenario durante el primer programa de Dancing With the Stars.

"A la gente le gusta hablar papaya, todos critican a Mauricio Hoffman por obtener el primer lugar de esta primera gala, hablan de preferencias por parte del canal, pero el macho se mueve y lo hace bien, por eso se merece el primer lugar”, defendió Obando al hablar sobre la tabla de posiciones de las estrellas en cuestión.

Shirley Álvarez, por su parte, recordó que en las temporadas anteriores han surgido amoríos entre las estrellas y sus bailarines, por lo que no sería una sorpresa encontrarse con uno que otro "amor de temporada" durante este formato.

“Los competidores pasan todo el día juntos, muchas horas cerca, cuerpo con cuerpo, por eso es tan difícil que el vínculo no sobrepase el plano profesional”, dijo Álvarez.





En esta primera entrega encontrarán todas las curiosidades que acontecen en los camerinos y en los salones de ensayo y que no llegan a verse en pantalla, como parte del compromiso de este nuevo formato auditivo de llevarle al público un resumen sin censuras de los "tejes y manejes" de esta sétima temporada.



El pódcast es producido por Yiyo Alfaro y su empresa, Syfilms, y estará disponible en la cuenta de Spotify de Teletica.com, al igual que en su sitio web, www.Teletica.com, a partir de hoy.

Puede escuchar el pódcast aquí: