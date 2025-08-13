Los Ajenos lanzan ‘Tamarindo’: una cumbia con nuevo talento guanacasteco

La banda costarricense Los Ajenos estrenó su nueva canción Tamarindo, un tema que combina la energía fiestera que los caracteriza con un trasfondo emocional sobre las rupturas amorosas y la importancia de alejarse de relaciones dañinas.

La historia detrás de este sencillo comenzó gracias a Saúl Carvajal Quesada, conocido como Zaú, músico liberiano y profesor de música, quien compuso la canción, inspirado por una anécdota de la que se enteró.

“Básicamente, fue por una amiga que me contó la historia con su exnovio”, relató Saúl.

Aunque al inicio dudó del potencial del tema, lo presentó al Festival Nacional de la Canción (FENCR), organizado por Humberto Vargas. Allí, la propuesta llamó la atención de Luis Gabriel “LuisGa” Loría, vocalista de Los Ajenos y miembro del jurado.

“Entre todas las canciones, la única que se salía del molde era la de Zaú porque era una cumbia, no es una canción típica de un festival. Pero me llamó mucho la atención el coro y ciertas cosas que tenía la canción, que yo dije: ‘Mirá, qué pegajosa’”, recordó LuisGa.

Aunque la canción no entró entre las finalistas, el músico contactó a Zaú para proponerle grabarla junto a la banda y producir un videoclip.



Para Saúl, la llamada fue un momento determinante en su carrera.

​“Brinqué, brinqué mucho, lloré… porque creo que es un esfuerzo que he tenido durante años. A los jóvenes les diría: seguir proyectando con mucha seguridad, confiando en uno y en su talento”.

La colaboración fluyó con naturalidad. LuisGa destacó que Saúl “es alguien que ha pulseado y ha tenido tablas”, lo que facilitó la química en el escenario. La primera presentación en vivo de Tamarindo fue el pasado 25 de julio en Nicoya, durante un concierto masivo.

​“En el momento, por la adrenalina, no pensé mucho, pero al ver los videos y pensar que eso que escribí en mi casa lo estaban coreando miles de personas… eso es cumplir un sueño”, confesó Zaú.

El tema conserva la esencia original, pero con algunos ajustes para darle el sello de Los Ajenos.

​ “Hicimos algunos cambios, como un verso y la introducción, para que sonara más a Los Ajenos, pero sin tocar la esencia”, explicó LuisGa.

Sobre la conexión con el público, el bajista de Los Ajenos, Andrés Jiménez Cedeño, dijo que “es una canción que puede entrar en cualquier fiesta, se puede cantar, bailar, hasta coreografiar. Tiene un coro llamativo que la gente aprende en la primera vez que la oye”.

El lanzamiento de Tamarindo llega en un momento especial para la agrupación, que también celebra que su colaboración con El Gatillazo, La Cumbia del Revolcón, fue elegida por segundo año consecutivo como la canción oficial de Toros Teletica.

Más allá del estreno, Los Ajenos ven en esta colaboración una forma de apoyar al talento nacional.

​“Necesitamos artistas como Saúl para refrescarnos y aprender. La música que él escucha no es la misma que nosotros. Esta retroalimentación nos ayuda a seguir sacando música y que la gente siga disfrutando”, concluyó LuisGa.

Tamarindo ya está disponible en plataformas digitales, lista para hacer bailar a Costa Rica y más allá, con su mezcla de fiesta, sentimiento y autenticidad guanacasteca.