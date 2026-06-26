Los Ajenos estrenan ‘Lucky’, una canción dedicada al hijo de LuisGa

La banda costarricense Los Ajenos estrenó su nueva canción Lucky, un tema escrito por Luis Gabriel Loría, conocido como LuisGa, y dedicado a su hijo Luca.

El vocalista explicó que la canción nació de su experiencia como papá primerizo. El artista describió la paternidad como un proceso lleno de retos y momentos especiales.

“Es un caos divino. Es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero también de las más lindas”, comentó LuisGa a Teletica.com.

La letra muestra una visión distinta sobre la paternidad. La canción habla sobre los cambios en la rutina familiar y la llegada de un bebé que transforma la dinámica del hogar.

El nombre del tema tiene un juego de palabras entre Luca y Lucky, que significa afortunado en inglés. LuisGa contó que empezó a crear la canción mientras estaba en casa con su hijo y tocaba guitarra para él.

La producción también incluye un homenaje a la canción Happy de Pharrell Williams, un tema que, según explicó el cantante, ayuda a calmar a Luca.

Lucky cuenta con la colaboración de Los Caligaris, agrupación argentina con la que Los Ajenos mantienen una amistad desde hace varios años.

Andrés Jiménez, integrante de Los Ajenos, explicó que el tema siguió el proceso habitual de la banda. LuisGa llegó con la idea y el grupo trabajó la parte musical hasta completar la canción.





La agrupación también destacó que este lanzamiento forma parte de una etapa más madura en sus casi 18 años de trayectoria. Los artistas aseguran que continúan creando música sin limitarse a un solo género.

Los Ajenos adelantaron que tendrán más estrenos durante el año y una gira con su nuevo espectáculo llamado Loco. El tour inició en Medellín, Colombia, y tendrá varias fechas en Costa Rica.

La banda confirmó presentaciones para el 25 de julio en San Carlos y el 26 de julio en Nicoya. Además, anunciaron más de 80 conciertos programados hasta diciembre.