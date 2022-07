Lorna Cepeda se esguinzó el tobillo: "¡Fue una caída más boba!"

La actriz colombiana, Lorna Cepeda, sufrió un esguince en el tobillo este miércoles mientras ensayaba junto a su pareja de baile, Michael Rubí. Aseguró a Teletica.com que "fue una caída más boba".

"Estaba probándome el vestido de la gala del domingo, se me ocurrió hacer unas vueltas, y no estaba acostumbrada al peso del vestido. Y, a la hora de dar una vuelta, me enredé con el vestido y los tacones. No pude calcular el peso del vestido. Y me fui con el peso del vestido para atrás, caí de lado y para atrás y me llevé a Michael. Él se vino encima, pero él puso las manos, tipo hacer una flexión, para no caerme encima", relató la intérprete de la famosa "Peliteñida" de "Betty, La Fea".