Locutor 'El Dari' admite que "ha fallado" en respetar a las mujeres

La emisora Vox FM despidió al locutor Darío Durán, conocido popularmente como "El Dari", este lunes, después de que trascendiera en redes sociales un escándalo en el que se vio envuelto.

Los hechos, aparentemente, ocurrieron el pasado miércoles 2 de febrero durante una fiesta.

Este medio intentó localizar a la mujer afectada; sin embargo, no se consiguió dar con su nombre. Sus declaraciones fueron compartidas por el youtuber Diego Bravo.



En dichas declaraciones, la mujer explicó que "el mae llegó a decirme 'hey, tomémonos una foto para Insta', y yo le dije que sí y me llevó a un lugar donde solo estábamos los dos. Me empezó a decir que posara y yo saqué mi teléfono porque yo pensé que nos íbamos a tomar una foto, y él sacó el de él y empezó a grabarme con flash. Empezó a grabarme de pies a cabeza y luego me dijo 'póngase de espaldas' y cuando vuelvo a ver, prácticamente estaba agachado grabándome el culo, desde abajo, literalmente. En esa misma fiesta le conté a una güila y ella me dijo que él le hizo exactamente lo mismo".

Tras la publicación de esta denuncia en redes sociales, el locutor se refirió al tema en un comunicado. Este medio intentó conversar directamente con él, pero dijo que no aludiría más al tema.



Comunicado de prensa de "El Dari".





"Quiero pedir una disculpa pública a ella, muy honesta y transparente; pero también a ustedes, mi audiencia, y todos los que pudieron ofenderse con esto. Mi papá y mi mamá me enseñaron valores muy fuertes desde niño, como reconocer mis errores y respetar a las mujeres. En esto último he fallado, pero sí cumplo con responsabilizarme por mis actos", indicó El Dari.

Asegura que en toda historia hay dos versiones, pero que no va a contradecir a la mujer que lo denunció públicamente.

"Acepto que cometí un error y por eso me comprometo a no volver a irrespetar a ninguna mujer, así como a educarme y sensibilizarme más sobre este tema. Simplemente, vale la pena construir una mejor versión de mí, escuchar buenos consejos y, con la frente en alto, ofrecerles ser alguien mejor", concluyó.

El medio radiofónico Vox publicó en sus redes sociales el anuncio del despido de El Dari. "Comprometidos con los valores que nos representan como empresa, en Vox FM comunicamos que a partir de hoy no contaremos con la participación de Darío Durán "El Dari" en el programa el DespertaVox".

Teletica.com intentó conocer si el Ministerio Público ha recibido una denuncia formal sobre este caso, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Escándalos de acoso sexual en el ámbito radiofónico

Este no es el primer caso en el que se denuncia a un presentador radiofónico por un supuesto hecho de violencia contra una mujer. En julio del año pasado, las emisoras cristianas Grupo Visión y Pura Vida compartieron un comunicado informando que ya no tenían relación con el locutor Taylor Sterling.

Esto después de que suscitara un escándalo que lo acusaba como sospechoso de agredir a una mujer, en plena vía pública, en la provincia de Cartago.

"Informamos que a partir de este momento el señor Taylor Sterling no forma parte del equipo colaborador de esta emisora", acotaron las emisoras en julio de 2021.



