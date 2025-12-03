Lo que nunca se había hecho en el Festival de la Luz llegará en 2025

El Festival de la Luz 2025 quiere ir más lejos. Ese es el propósito que guía a la producción de Teletica, que desde hace meses trabaja en una propuesta más creativa, interactiva y ambiciosa. Así lo adelantó Guiselle Camacho, productora de la transmisión, quien confirmó que esta edición apostará por una puesta en escena sin precedentes.

La novedad más visible será la tarima central: una estructura elevada a nueve metros de altura, diseñada como un arco, que permitirá a los presentadores tener una vista panorámica del recorrido. La intención es que la tarima no solo funcione como punto de transmisión, sino que se convierta también en un elemento escénico.

“Quisimos volar un poquito más la creatividad. El diseño de la tarima va a ser un show, un espectáculo por sí solo. Este año apostamos por hacer algo no visto”, aseguró Camacho.

El nuevo recorrido del festival por La Sabana—propuesto por la Municipalidad de San José— motivó al equipo a idear una transmisión más dinámica. La altura de la tarima permitirá mostrar el desfile desde un ángulo inédito, potenciando la experiencia visual para los televidentes.

Además del diseño escénico, la producción incorporará activaciones con el público, mosaicos humanos, flashmobs y un concepto general inspirado en las auroras boreales, lo que busca involucrar al espectador tanto presencial como desde casa.

Ca ﻿ macho destacó también la combinación de talentos que liderarán la transmisión, desde presentadores con amplia experiencia hasta voces más jóvenes con frescura y carisma.





​ “Tenemos una mezcla perfecta para que la gente no se lo pierda. Vamos a ofrecer lo mejor”, afirmó.

El equipo técnico y humano, que trabaja desde hace meses en la planificación, se propuso mantener a Teletica en la vanguardia de las transmisiones en vivo.

​“Como siempre, tratamos de llevar la batuta y darles el mejor espectáculo que puedan ver”.

Con estas innovaciones, el Festival de la Luz 2025 se perfila como una edición inolvidable, marcada por la creatividad, la tecnología y la cercanía con el público.

La cita será el sábado 13 de diciembre, con transmisión de 6 p.m. a 10 p.m.