"Lo que dicen no es cierto", dice abogado de "Hadrian" sobre demanda de Melissa Mora

Hace unos días, la modelo y cantante costarricense Melissa Mora dio a conocer que tiene una disputa legal contra Adrián Gabriel Salguero, conocido artísticamente como "Hadrian", quien presuntamente le canceló dos espectáculos, hecho que motivó a la artista nacional a demandarlo por incumplimiento contractual.



​"Básicamente, lo que pasó fue que teníamos el concierto el 16 de junio en Pepper y Hadrian avisó que no iba a llegar y ya, cuando ya la producción tenía todo listo. No es justo para nosotros como cantantes y empresarios, además le quedamos mal al público", expresó Mora.

Mora y su socio, Mauricio Wright, le reclaman al artista $30.000 por la situación, un monto que corresponde a la cifra millonaria de aproximadamente 15 millones de colones.

Walter Brenes, abogado de la ramonense, le explicó a este medio que él y su representada gestionaron un embargo preventivo para que el contrato que tenía con la Expo Liberia no fuera pagado a Hadrian, sino a ellos, por la deuda pendiente, pues aseguran haberle pagado un anticipo de $8.000 cuando firmaron el contrato.

Así las cosas, el viernes pasado se confirmó que el mexicano no participaría en el concierto internacional del evento ganadero, por lo que la intérprete de Bam bam y Wright no podrán recuperar su dinero con el embargo.

"Si este muchacho no llega a algún arreglo acá, no podrá volver a Costa Rica en 10 años porque esa demanda no prescribe todavía", dijo Mora a este medio.