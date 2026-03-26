"Lo material se repone, la vida no": Andrey Campos sufre accidente de tránsito

El exfutbolista Andrey Campos vivió momentos de angustia tras sufrir un violento accidente de tránsito, del cual salió con vida “de milagro”, según relató en sus redes sociales, donde también mostró imágenes del impacto.

El exjugador publicó las fotografías del vehículo en el que viajaba, el cual quedó con severos daños en su parte frontal, evidenciando la magnitud del choque. La escena reflejaba un accidente que, por su fuerza, pudo haber tenido consecuencias fatales.

“Lo material se repone, la vida no”, expresó Campos, destacando la gravedad de lo ocurrido y agradeciendo haber sobrevivido al incidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente ni si hubo otras personas involucradas o lesionadas.

Campos es recordado por su paso como mediocampista ofensivo en varios clubes del fútbol nacional. Durante su carrera jugó con equipos como San Carlos, Pérez Zeledón, Herediano, Santos de Guápiles, Puntarenas y Cartaginés.